Chi è Dada di X Factor 2022

Chi è Dada una delle concorrenti di X Factor 2022 che sta attirando maggiormente l’attenzione del pubblico in queste prime battute dello show

Ha aperto i battenti, da qualche settimana, la nuova edizione di X Factor e tra i talenti che si stanno maggiormente mettendo in mostra in queste prime audizioni c’è senza dubbio Gaia Eleonora Cavallaro, in arte Dada. La giovane cantante, di origini campane, ha portato sul palco dello show di Sky il suo inedito intitolato Cavala, con cui ha conquistato tutti e 4 i si dei giudici. Il video della sua esibizione su YouTube ha ottenuto un grande numero di visualizzazioni e la ventisettenne è sicuramente uno dei profili più seguiti in queste prime battute di X Factor. Cavala si è contraddistinta per il suo ritmo e la sua originalità e i fan sono impazienti di conoscere meglio la cantante e di ascoltare altre sue tracce.

Non conosciamo molto sulla vita dell’artista. È nata nel 1995, a Napoli, e da qualche tempo cerca di farsi strada nel mondo della musica. Ha preso parte anche all’edizione 2022 del Jova Beach Party, ma l’affermazione è arrivata con la sua esibizione a X Factor, talmente convincente che Fedez si è sbilanciato dicendo di considerarla già ai live. Rivedremo più avanti nello show Dada e probabilmente la conosceremo meglio, per il momento possiamo goderci il suo singolo Cavala, già un vero e proprio tormentone.

Cavala: il testo dell’inedito di Dada

Tengo tre uocchie

Duje normali

Uno ‘mmiezzo ‘a fronte

È pe’ sgamà

Tutti ‘e scieme

Core zulù

Capatosta

Nun dà retta a nisciuno

Ma se t’ha siente

Stamme assieme

Oinè, amaramente

Tieni a mente

Siente, siente

Oinè, amaramente

Me ne moro

Pe’ tramenta

E aballa

E aballa

Che ‘a vita è ‘na cavalla

Dacci ‘o pacchero

E se scarfa

E aballa

Futti e magna

Che ’a vita è ‘na cavalla

Bravo, balla

Mo scioscia forte

Tutte ‘e vulie

Che ‘o viento s’è porta

Va’, fallo cu

Sentimento

Che curallina

Vocca ‘e rosa

Culo a mandulino

‘O sai sunà?

‘Mparatillo

Oinè, amaramente

Tieni a mente

Siente, siente

Oinè, amaramente

Me ne moro

Pe’ tramenta

E aballa

E aballa

Che ‘a vita è ‘na cavalla

Dacci ‘o pacchero

E se scarfa

E aballa

Futti e magna

Che ’a vita è ‘na cavalla

Bravo, balla

Pizzeche ‘e zucchero

‘Nu poco d’acqua ‘e mummara

Ammisca bbuono e susete

Che s’ha dda fa’

Puziona magica

Guagliò, però hê a fa’ pratica

Te leva pure ‘a sciatica