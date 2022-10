X Factor 2022 squadre Fedez, Ambra, Rkomi e Dargen D’Amico

I Last Call di X Factor 2022 hanno deciso le squadre di Ambra, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi per i live del talent Sky. Ecco i nomi dei cantanti in gara.

É serata di grandi emozioni a X Factor 2022, dove vanno di scena i Last Call. L’ultimo passaggio, dopo i Bootcamp, prima di accedere ai live del talent Sky. Ogni giudice ha selezionato sei talenti ma si ritrova con sole tre sedie da poter assegnare.

Ambra ha dalla sua la 23enne Cecilia Quaranta, alias Talea, il 20enne Matteo Siffredi, la band under 30 dei Nervi, la 26enne Francesca Rigoni, alias Inverno, l’altra band i Tropea e la 26enne Lucrezia Maria Fioritti.

Dargen D’Amico ha già spedito ai live una band, i Disco Club Paradiso. In lotta per raggiungerli ci sono la 22enne Irene Pignatti, la 27enne artista di strada Martina Baldaccini, la 23enne Beatrice Maria Visconti, il 25enne Matteo Orsi e l’insegnante di canto Cinzia Zaccaroni.

Rkomi ha tra le mani una delle più giovani del gruppo, la 18enne Delì Lin, il 21enne Manal Harchiche, la band di adolescenti The violet end, il 26enne Jacopo Rossetto, alias Iako, il duo Santi Francesi e la 20enne Giorgia Turcato, alias Didì.

Fedez ha voglia di tornare al successo e proverà a scegliere la squadra migliore possibile tra il 21enne Filippo Ricchiardi, alias Fil Richiardi, il ventenne Marco Zanini, la giovane barista Wiem, l’educatrice Eleonora Cipollaro, alias Dadà, la 19enne Linda Riverditi e gli Omini, band tra 18 e 19 anni.

X Factor 2022 la squadra di Ambra

La prima a dover fare le proprie scelte è Ambra, che da subito non riesce a trattenere le lacrime per l’emozione. Si siede poi dietro al bancone e prova a fare la faccia dura. I Nervi provano a giocarsi la carta Rolling Stones ma non convincono. Fedez è il più netto nel giudizio negativo ma la collega per ora dà loro una sedia.

Importante la voce di Cecilia Quaranta, che si confronta con Florence and the Machine. Canta Dog days are over ma è un po’ dietro la base, dice Ambra, che non se la sente di farla fuori. Si passa poi alle sonorità di Billie Eilish con Matteo Siffredi. Grande la sua emozione, che spesso ha la meglio su di lui, come accaduto ai Bootcamp. Per il momento, però, Ambra decide di prendersi questo rischio.

Lucrezia mette in evidenza la propria cultura musicale, optando per Andrea Laszlo De Simone. Fedez l’ha adorata ma la collega quasi la manda a casa, per poi rimandare la decisione e farla sedere. L’altra band sono i Tropea, con che con Robbie Williams tolgono il posto ai Nervi.

Non è stabile neanche la sedia ottenuta da Francesca Rigoni, che prova un suo adattamento di Sere Nere. Alla fine ha la peggio contro Lucreazia, ultima ad andarsene dopo Cecilia, che riceve un commovente applauso di commiato dal pubblico. La squadra di Ambra per X Factor 2022 è: Tropea, Matteo Siffredi e Lucrezia Maria Fioritti.

X Factor 2022 la squadra di Dargen D’Amico

Dargen D’Amico è un tipo di giudice molto diretto e non perde molto tempo. Ci si aspetta di tutto da uno come lui. Il pubblico pretende una sedia per la prima a esibirsi, Cinzia Zaccaroni. Lui la fa sedere ma Rkomi non sembra impressionato.

Tocca poi a Prim, che canta Pazzeska di Myss Keta, la cui versione è totalmente diversa dall’originale. Arriva subito il primo no per questo gruppo, che Dargen chiede di prendere molto alla leggera.

Matteo Orsi si gioca le sue chance con En e Xanax di Samuele Bersani. Lacrime sul viso e pubblico entusiasta. Dargen lo porta ai live senza dubbi. Il giudice apprezza poi il lavoro che Martina Baldaccini sta svolgendo su di sé, così da limitare una certa teatralità. Può risiedersi. L’ultima esibizione è quella di Beatrice Maria Visconti, che però regala un’esibizione non convincente neanche per se stessa. Si siede ma il posto traballa.

Un solo slot disponibile e viene assegnato a Beatrice Maria Visconti. Una scelta sbagliata per Fedez, ma Ambra non è d’accordo. Per ottenerlo, però, ha dovuto prima battere in una sfida a cappella Martian. Grande l’emozione del momento ed ecco la squadra ufficiale di Dargen D’Amico: Disco Club Paradiso, Matteo Orsi e Beatrice Maria Visconti.

X Factor 2022 la squadra di Rkomi

Rkomi è molto teso e decide subito di partire con le band. Ne ha due e probabilmente una sola avrà spazio ai live. I Santi Francesi cantano Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti. Una scelta coraggiosa che sorprende Fedez e gli altri in sala. Il giudice li reputa già pronti per il live, apprezzando molto il lavoro fatto e facendoli sedere con sicurezza.

La sfida tra band si conclude con i The violet end sul palco, che cantano un brano degli Afterhours, Dentro Marilyn. Hanno lavorato molto ma non basta e Rkomi non vuole due gruppi in gara. Passano i Santi. Noiosa l’esibizione di Manal Harchiche. Questo il parere di chi siede dietro al bancone. Alla fine però può sedersi. Delude anche Delì Lin, non all’altezza di quanto mostrato in precedenza. Il vero problema è però il fatto che pare limitato a un solo uso del suo timbro.

Convince invece Jacopo Rossetto, con la sua versione di In alto mare di Loredana Berté. Si siede senza dubbi. Grande intensità per Giorgia Turcato, che spacca e va direttamente ai live.

L’ultima sedia viene infine assegnata a Jacopo, con Manal che lascia lo studio con un abbraccio e un applauso generale. Non ha però dimostrato continuità. Ecco la squadra di Rkomi per i live: Santi Francesi, Giorgia Turcato e Jacopo Rossetto.

X Factor 2022 la squadra di Fedez

La band degli Omini è già passata ai live. I tre sono seduti ma non si esibiscono. Wiem canta per prima e si gioca il tutto per tutto con una cover di Adele. Ha coraggio ma le cose non vanno come sperava.

Per Fedez è una scelta kamikaze e non ha visto un’identità forte in lei. Le nega così una sedia, tra i fischi del pubblico. Marco Zanini si esibisce al meglio e il suo cantato è ineccepibile, come dice il giudice, che però a sorpresa lo manda a casa per il fatto d’avere ancora seduti dei progetti sui quali personalmente vorrebbe puntare.

Eleonora Cipollaro propone un nuovo mashup, stavolta tra Funiculì Funiculà e Mas que nada. Non è stata la sua esibizione migliore, per il giudice, che però le dà una sedia, guardando a ciò che potrà essere il loro eventuale percorso insieme.

Linda si candida per un ruolo da protagonista di questa edizione e infatti ottiene un pass ai live. La sua esibizione emoziona tutti, anche Dargen, Rkomi e Ambra in salotto.

La sfida finale è tra Fil Richiardi ed Eleonora. È la seconda ad avere la meglio, perché il suo progetto convince davvero tanto il giudice, che di fatto non vede l’ora di lavorare con lei. La scelta non è però così immediata. Seduti entrambi, ricevono i complimenti che si meritano. Il pubblico saluta poi calorosamente Fil, nell’emozione generale. Ecco la squadra finale di Fedez: Omini, Linda e Dadà.