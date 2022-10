I Santi Francesi sono un duo protagonista a X Factor 2022. Hanno sorpreso tutti e conquistato Rkomi. Questa non è la loro prima esperienza: chi sono

La storia de I Santi Francesi non ha di certo inizio a X Factor 2022. Il talent show di Sky potrebbe dar loro la spinta necessaria per esplodere definitivamente, ma di gavetta ne hanno alle spalle. C’è da dire, inoltre, che questa non è neanche la loro prima esperienza televisiva. Rkomi è rimasto rapito dalla loro maturità artistica. Alle Audizioni hanno portato un inedito, intitolato Non è così male. Una performance da artisti veri, che hanno già calcato dei palchi e vantano una propria identità. Vogliono solo una chance, per crescere e affermarsi. Per Dargen D’Amico i due hanno le idee molto chiare e si evince tanto dalla produzione musicale che dal testo, scritto molto bene. E per Rkomi? La loro grande forza sta nel riuscire a dare peso alle pause, facendole parlare.

I Santi Francesi chi sono

Non è la prima volta che I Santi Francesi si mostrano in televisione. Hanno avuto un’esperienza ad Amici di Maria De Filippi nel 2017. Al tempo si chiamavano The Jab e la formazione era composta da tre elementi: Alessandro De Santis, Mario Lorenzo Francese e Davide Buono. Quest’ultimo è assente oggi e il nuovo nome è una fusione fantasiosa dei cognomi dei due membri ancora sul palco. Propongono un mix di pop ed elettronica che sa conquistare e far ballare. Durante le Audizioni, Ambra li ha esaltati perché in grado di fare qualcosa di nuovo, ovvero arrabbiarsi nel pop, il che è molto difficile. All’epoca I Santi Francesi avevano proposto una loro canzone inedita “Non è così male”, apprezzatissimo da tutti i giudici. In particolare Dargen D’Amico aveva sottolineato come avessero le idee chiare oltre ad aver scritto un grande testo.

Anche gli altri giudici hanno apprezzato l’esibizione de I Santi Francesi, tutti colpiti dalla grande originalità. Il duo ha raccontato d’aver tratto ispirazione per il nome I Santi Francesi da un’abitudine del popolo francese. Hanno unito i loro cognomi e “creato” un santo come facevano loro, al solo scopo di poterli festeggiare. Prima di arrivare a X Factor 2022 avevano già seguito un proprio percorso, pubblicando due singoli e creandosi un certo seguito di pubblico. Sul loro account ufficiale Instagram sono seguiti da 28mila follower. Hanno poi due account personali, dove condividono foto di vita privata, che però lasciano trasparire poche informazioni. Non sappiamo, ad esempio, se siano fidanzati o meno.