X Factor 2022 Santi Francesi Non è così male testo e significato canzone

X Factor 2022 inedito Santi Francesi è Non è così male: testo e significato del brano del gruppo di Rkomi.

L’inedito dei Santi Francesi presentato a X Factor 2022 è Non è così male. Rkomi sa bene d’avere tra le mani alcuni dei talenti più puri di questa edizione del talent Sky. Il pubblico li apprezza moltissimo, come si era già capito dalla loro precedente esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Un percorso decisamente lineare, con apprezzamenti tanto dagli spettatori, come dimostra ampiamente l’esito dei vari televoto, quanto dai giudici seduti dietro al bancone. Ottime le chance di arrivare alla finale di X Factor 2022, così come di vincerla. Seguono tutti gli aspetti delle loro creazioni, così che possano rispecchiare in pieno il loro stile. Lo dimostra il fatto che si sono occupati della produzione di Non è così male in prima persona, affiancati da Katoo. Questo, come tutti i brani degli otto concorrenti giunti fino alla serata degli inediti, è disponibile dalla notte di giovedì 17 novembre nell’album X Factor Mixtape 2022. Da Spotify agli store digitali, l’ascolto libero è stato lanciato dalla fine del live in studio.

Non è così male significato della canzone dei Santi Francesi

Rkomi ha raccontato un retroscena dell’inedito dei Santi Francesi, spiegando come sia nata la canzone e da cosa abbiano tratto ispirazione. Un brano frutto di Alessandro De Santis, frontman del duo. Era fermo al semafoto e ha assistito a una scena che gli ha smosso qualcosa dentro. Un giocoliere si è esibito, mostrando la sua arte e sperando di poter otteenere qualche moneta. Caduto durante il numero, si è poi ritrovato inondato dal rumore dei clacson delle auto pronte a sgommare, a riprendere la propria quotidianità dopo quella pausa forzata. Si evince una grande sofferenza, che trova nell’immagine del giocoliere che cade e non si rialza più una metafora molto potente. Un brano che dà voce a tutti quelli che devono ancora trovare un posto proprio in questo caos, che credono di dover correre e invece, forse, potrebbero solo restare fermi e godere del momento.

Non è così male testo canzone Santi Francesi

Sai che il mondo va avanti anche senza di me

sai che il mondo va avanti anche senza di me

mi vorrei presentare oh

io sono un matto come Cesare

ma non mi sbatto come Cesare oh oh

come stai, come stai? bene

in fondo non è male, qui

in fondo non è così male

Che cazzo me ne faccio io di un Kazoo

se non ho voglia neanche di suonare

voglio restare a guardare

il giocoliere che cade e non si alza più

Non vorrei disturbare

sai che in me non c’è niente di male

io da sempre rimango a guardare

e ogni tanto mi metto da parte

in un posto a due passi dal mare

dove posso gridare

come stai, come stai? bene

in fondo non è male, qui

in fondo non è così male

Che cazzo me ne faccio io di un Kazoo

se non ho voglia neanche di suonare

voglio restare a guardare

il giocoliere che cade e non si alza più

lui non si alza più