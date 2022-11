Biglietti finale X Factor 2022: prezzi e costi

La finale di X Factor 2022 è prevista per l’8 dicembre. C’è ancora tempo per ottenere i biglietti per l’ultima puntata del talent

Se avete mai sognato di vivere la finale di X Factor in diretta, tra il pubblico, continuate a leggere perché vi spieghiamo nel dettaglio tutto quello che dovete fare per riuscire a mettere le mani sui biglietti dell’ultima puntata. Il processo è di certo diverso da quello che vi aspettate. Siete sul web a domandarvi il prezzo previsto da Sky per quest’opportunità, quando in realtà è tutto gratis. Non esiste un modo per comprare i biglietti della finale di X Factor 2022. Tutti i presenti saranno invitati.

Se è vero che il lasciapassare sarà fornito a numerosi VIP, ciò non vuol dire che si debba essere necessariamente dei personaggi famosi per seguire in diretta l’ultimo atto della sfida tra Fedez, Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi, così come tra i loro concorrenti ancora in gara. Il pass viene fornito a tutti i vincitori di uno dei tanti concorsi legati al talent show. L’8 dicembre 2022 appuntamento al Forum di Assago per una grande festa. Dopo anni difficili, in cui il pubblico è sparito da molte trasmissioni, per poi mostrarsi separato da vetri protettivi e con le mascherine indosso, Sky intende organizzare una grande festa.

X Factor 2022: come avere biglietti finale

Vediamo nello specifico quali sono i metodi da seguire per ottenere un pass per la finale di X Factor 2022 totalmente gratis. Partiamo con la piattaforma streaming NOW che, così come il decoder Sky Q, consente di seguire l’intera programmazione della rete satellitare. I biglietti in palio sono 50 e per partecipare al contest è obbligatorio aver attivato il Pass Entertainment. Si ha tempo fino al 10 novembre 2022. Il costo è decisamente ridotto, considerando come il primo mese sia in offerta a 3 euro (liberi di disdire l’abbonamento in seguito). In caso di successo, il vincitore avrà un ticket per sé e uno per un accompagnatore a scelta.

Appena 2, invece, i biglietti messi in palio da Cult. Tutto ciò che occorre fare per sperare di essere tra i fortunati è seguire la pagina ufficiale Instagram, caricando una foto sul proprio profilo con indosso un modello Cult FW22/23. Da non dimenticare il tag all’account principale, l’hashtag #WINXFACTORWITHCULT e “Partecipo e autorizzo” scritto nel post. Spazio alla fantasia, con la creatività che sarà il vero metro di giudizio di questo mini concorso.

Ogni due settimane è inoltre possibile vincere biglietti per i live di X Factor 2022 grazie a HYPE. Anche in questo caso si richiede di seguire il profilo Instagram ufficiale, per poi tentare d’essere tra i 6 più veloci a rispondere correttamente alla domanda che verrà pubblicata nei post dell’azienda. Altra chance per i clienti, che hanno accesso a speciali pacchetti per la finale. In palio con il contest HYPERFACTOR 2 biglietti d’andata e ritorno per Milano, una notte in albergo per 2 persone e, ovviamente, altrettanti biglietti per il grande show dell’8 dicembre.

Ogni giovedì, fino all’1 dicembre, SKODA manderà in giro per le strade di Milano una ENYAQ Coupé iV. L’auto si fermerà in una location segreta alle 17.30. Il primo a toccarla potrà salire a bordo, godendosi il live con un accompagnatore a scelta. Per riuscire a individuare il luogo si dovranno seguire gli indizi pubblicati nelle storie Instagram dal canale ufficiale. Attivo inoltre il concorso SKODAFACTOR, che richiede di seguire l’account principale, commentando sotto il post pubblicato settimanalmente a tema X Factor, inserendo una citazione legata a un modello SKODA in un titolo o una frase di una qualsiasi canzone, aggiungendo l’hashtag #SKODAFACTOR.

Mabina Gioielli offre non solo i biglietti per la finale ma anche una VIP Experience nel capoluogo lombardo. Acquistando un gioiello del marchio, fino al 18 novembre si accederà all’estrazione premio, ricordandosi però di caricare i propri dati sul sito. Ticket, 2 notti in un hotel esclusivo e pranzo per due in una location da sogno.

Acqua Lete richiede invece ai fan del talent show di acquistare una cassa da 6 bottiglie da 0.50 L, inserendo i propri dati sul sito ufficiale. Ogni settimana sono in palio biglietti per i live. Da ricordare, poi, come ogni singola giocata consenta di partecipare all’estrazione finale per l’ultimo grande evento della stagione. L’ultimo metodo passa attraverso i canali Astra Make-Up. Entro il 21 novembre si dovrà pubblicare una foto o un reel sul proprio account Instagram mostrandosi allo specchio. Hashtag #VINCIXFCONASTRA, tag al profilo ufficiale e look che esprima la propria creatività, così come la caption del post, nella quale mettere il proprio motto.