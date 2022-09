X Factor chi è Rkomi e perché è giudice

X Factor 2022 prenderà il via stasera in onda su Sky Uno, NOW e Tv8: Rkomi è uno dei nuovi giudici del programma. Scopriamo qualcosa di lui

Stasera prenderà il via X Factor, il programma che andrà in onda su Sky Uno e Now, oltre che Tv8, almeno per quanto riguarda la prima puntata (le altre in chiaro andranno in onda in differita). Conduttrice e giudici nuovi, tra questi c’è anche Rkomi.

Una scelta che probabilmente ha lasciato anche perplessi, considerata la poca esperienza ed i 29 anni di età. Mirko Manuele Martorana all’anagrafe, il su nome d’arte non è altro che l’anagramma del suo di battesimo. Si tratta di uno dei rapper più famosi del momento, e nel 2021 con Taxi Driver si è conquistato il “titolo” di artista più ascoltato su Spotify.

Ha anche partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, con il brano Insuperabile ma nella rassegna canora più famosa d’Italia non ha certo brillato, chiudendo al 17mo posto. Negli ultimi mesi il suo nome è stato chiacchierato soprattutto per la sua storia – breve – con la speaker Paola Di Benedetto. I due, però, si sono lasciati, peraltro lasciando un alone di mistero alle loro spalle.

Rkomi a X Factor: le sue parole in conferenza stampa

“Voglio provare ad essere il più possibile me stesso” ha ammesso il cantante nella conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di X Factor. “Con gli altri giudici mi trovo molto bene – ha poi proseguito – ognuno rende più sensata la mia presenza con una chiave interessante“.

Rkomi, peraltro, vanta numerose collaborazioni con tantissimi artisti italiani. Se nel panorama urban è quasi un nome di spicco, anche nel pop si è ritagliato il suo spazio, sfruttando appunto collaborazioni con Jovanotti e Tommaso Paradiso, ma anche Sfera Ebbasta ed Elodie, fino a Blanco ed i Maneskin, senza dimenticare Elisa.

E Rkomi è anche pronto a “dare consigli e continuare ad imparare cose nuove“. Insomma, il rapper si mette in gioco in questa nuocva avventura, con la direzione musicale che ha deciso di puntare su un cantante emergente.