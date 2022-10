X Factor chi è Beatrice Maria Visconti

Creatività, glam e un velo di trash per Beatrice Maria Visconti, che a X Factor ha stregato Dargen D’Amico.

Senza carattere non si va lontano nel mondo della musica. Una lezione che Beatrice Maria Visconti pare conoscere molto bene. La giovane cantante si è presentata alle Audizioni di X Factor con uno stile decisamente fuori dal comune. Una concezione del glamour molto personale, un atteggiamento un po’ aggressivo nell’impatto estetico e quel velo di trash che non guasta, se è vero e non artificioso.

Bastano poche note e parole per strappare il primo applauso al pubblico in studio, mentre i giudici annuiscono. Il titolo del suo inedito proposto alla prima prova sul palco si intitola $e$$o e prova a raccontare un’esperienza fisica travolgente, sensuale e splendida, quasi rovinata dalla nascita di sentimenti. Un cantautorato elettropop che convince molto.

La meno convinta dei giudici è stata Ambra, che ha visto sul palco un mix di cose e non tutte le sono andate a genio. Critiche giunte anche sotto l’aspetto della scrittura. Dice infatti come il concetto di donna che ama “una botta e via” è un po’ vecchio rispetto a ciò che in realtà la ragazza vorrebbe proporre.

Rkomi è un po’ più aperto e ha apprezzato il vocoder e la sua voglia di sperimentazione. Si prende però del tempo per ragionare. Fedez è rimasto invece deluso dal fatto che il brano sia alquanto vecchio nello stile, nonostante un inizio moderno che lo aveva ispirato.

Dargen D’Amico si scaglia contro gli altri giudici, ritenendola credibile. Piccola curiosità: Beatrice spiega ad Ambra come in realtà la “sottona” sia proprio lei e a volere “una botta e via” sia il suo lui.

Non giungono quattro sì per lei, perché Rkomi si tira indietro e le chiude le porte. A salvarla è Fedez, che le dà una chance per i Bootcamp. La sua fortuna è di certo quella d’essere giudicata nel secondo step da Dargen D’Amico, che ascolta estasiato la sua versione di Nell’aria di Marcella Bella. Per lei rinuncia a Francesco, operando lo switch.

Beatrice Maria Visconti chi è

Per conoscere Beatrice Maria Visconti sarebbe meglio passare prima di tutto dal suo profilo Instagram e poi approdare ai video di X Factor 2022. è seguita da più di 10mila follower, per appena 45 post pubblicati. In questi esprime tutto il suo carattere bizzarro e sopra le righe. Nella sua bio si legge: se fossi una cosa, sarei un meme. Questo dovrebbe bastare a spiegare un po’ il personaggio.

È già su Spotify, dove vanta più di 13mila ascoltatori mensili ed è già un’artista verificata. Anche per lei, come in altri casi, X Factor può rappresentare il grande trampolino ma non di certo il primo passo.

Ha una carriera avviata nel mondo underground e quattro singoli all’attivo: $e$$o, Sugar Daddy, Fvck Nostalgia e Lacrime. È molto giovane, essendo nata nel 1999 a Palermo. Si è trasferita a Milano a soli 21 anni, lasciandosi tutto alle spalle, così da poter puntare in maniera netta su questo sogno che le arde dentro. Ha fatto giusto in tempo a prendere quel treno, considerando l’inizio della pandemia. Si è quindi ritrovata in una nuova città in condizioni decisamente estreme. Serve coraggio per affrontare tutto ciò e lei ne ha da vendere.

La passione per la musica deriva dai suoi genitori, che l’hanno di fatto educata senza imporle un genere preciso. Il trasformismo era al centro dei suoi ascolti, scaraventata in quel misto evolutivo a cavallo tra gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta.

$e$$o testo Beatrice Maria Visconti

E se poi mi scrivi di notte le tue cose sconce

Prendo la metro e vengo da te

Ma non mi parlare d’amore che mi sto divertendo

A prenderti in giro

Io non ho paura paura di te

Anche se gli addii non li sopporto

Disegno un cuore e poi sfoco il contorno

Odio le promesse

Perché nessuno sa mantenerle

Ah

Sono sei mesi che ho smesso di farle

Ma se poi mi scrivi di notte le tue cose sconce

Prendo la metro e vengo da te

Ma non mi parlare d’amore che mi sto divertendo

A prenderti in giro, oh oh

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso

E giriamo il mondo con gli occhi chiusi

Con luci rosse e baci soffusiAnche da vestiti si rimane nudi

Dolce amari come gli agrumi

Ma se poi mi scrivi di notte le tue cose sconce

Prendo la metro e vengo da te

Ma non mi parlare d’amore che mi sto divertendo

A prenderti in giro, oh oh

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso