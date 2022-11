Rkomi e Beatrice storia: come procede tra i due a X Factor 2022

Rkomi ha dichiarato la sua cotta per Beatrice Quinta a X Factor 2022. Una storia davvero mai iniziata o già flirt: le ultime

Mentre va avanti questa edizione di X Factor 2022 con il succedersi dei live show che porteranno fino alla tanto attesa finale, anche il gossip ha finito per infiammare il talent show di Sky. I due grandi protagonisti, in tal senso, sono il giudice Rkomi e Beatrice Quinta, cantante che milita nella squadra di Dargen D’Amico ed è tra le più serie candidate alla vittoria finale. Qualche giorno fa, infatti, il rapper ha confessato il proprio interesse per la giovane cantante, scatenando letteralmente il gossip. Se molti fan hanno cominciato immediatamente a shipparli, però, tanti altri vedono del marcio nella vicenda, sospettando che si tratti di una montatura.

Molti utenti su Twitter, infatti, non credono alla sincerità del flirt tra i due, credendo che si tratti invece di un caso montato per creare un po’ di dinamiche intorno allo show. Secondo moltissimi utenti, infatti, anche la storia con Paola Di Benedetto non è stata chiarissima e ora Rkomi sta trovando un nuovo spunto per far parlare di sé con Beatrice Quinta.

Spaccato letteralmente in due, quindi, il web, tra chi sta impazzendo per la nascente coppia di X Factor e chi invece non le crede. Sicuramente, finché andrà avanti il programma sarà impossibile capire qualcosa in più, dopo la sua fine, però, sarà interessante vedere se i due artisti cominceranno davvero a frequentarsi o se la loro storia sarà finita prima ancora di cominciare.

Rkomi e Beatrice cosa è successo: recap

Facciamo un passo indietro e ripercorriamo cosa è successo tra Rkomi e Beatrice Quinta. Qualche giorno fa, come detto, il rapper ha confessato i propri sentimenti, rivelando di aver sentito qualcosa quando l’ha vista cantare la celebre canzone di Lucio Battisti Fiori rosa, fiori di pesco durante una puntata dei live show. Non riuscendo più a nascondere i propri sentimenti, il cantante di Taxi Driver si è fatto avanti, con la siciliana che è rimasta sorpresa della rivelazione, rispondendo che avrebbero potuto riparlarne dopo la fine di X Factor.

Non ha chiuso la porta Beatrice però, anzi tutt’altro, ha lasciato intuire di aver apprezzato le avances del giudice, non nascondendo, quindi, almeno all’apparenza anche lei un certo interesse. Dopo questo confronto, la situazione si è un po’ ristabilita, i due sono comunque costretti dai paletti del programma e anche per questo non possono sbilanciarsi. Per ora, quindi, rimane una situazione in evoluzione, in attesa di capirne di più.