X Factor 2022 Rkomi Beatrice Quinta c’è la ship con dichiarazione VIDEO

A X Factor 2022 Rkomi shippa Beatrice Quinta dopo un inteso scambio di sguardi. Lei è già in love

Rkomi si dichiara a Beatrice Quinta. Mentre l’edizione 2022 di X Factor procede e si avvia a un nuovo appuntamento con i live e la finale, non è solo musica a fare da protagonista al talent show di Sky, ma anche l’amore. In particolare, sembra essere definitivamente nata la ship tra Rkomi e Beatrice Quinta, artista del roster di Dargen D’Amico. In una clip diffusa anche via social da X Factor, il cantante di Insuperabile decide di confessare i propri sentimenti alla cantante, rivelandole che mentre si esibiva in Fiori rosa, fiori di pesco, celebre brano di Lucio Battisti, nella scorsa puntata, qualcosa in lui è scattato. Abbastanza imbarazzato, Rkomi ha deciso di farsi avanti con Beatrice, chiedendole se anche lei abbia provato le stesse cose.

La cantante siciliana, evidentemente spiazzata dalle parole del cantante, ha preso tempo, rispondendo che magari avrebbero potuto parlarne dopo la fine di X Factor, aggiungendo che questa cosa lo avrebbe potuto mettere in una posizione scomoda in quanto giudice. Chiudendo, però, Beatrice ha pronunciato la frase che ha letteralmente infiammato il web: “anche se io sono fan delle posizioni scomode”. Insomma, sembra una bell’apertura della concorrente di X Factor 2022, che tentennante all’inizio, si è poi un po’ sciolta e ha lasciato lì questa frase che in molti hanno interpretato come una dichiarazione di ricambiare quei sentimenti. Il dialogo tra i due si è chiuso, poi, con un abbraccio. Per ora la questione rimane in sospeso, ma è evidente la voglia di Rkomi di approfondire la conoscenza con Beatrice Quinta e chissà che l’amore non possa scoppiare dopo la fine del talent. Se son rose fioriranno ma intanto al ship tra il giudice e la concorrente già impazza sul web.

X Factor 2022 Rkomi e Paola di Benedetto

Nuovo amore in vista per Rkomi, protagonista del gossip qualche mese fa col suo flirt con Paola Di Benedetto. Giudice di X Factor e conduttrice di Strafactor si sono frequentati per un po’ di tempo, tra le prime indiscrezioni e la foto di Fedez su Instagram che ha letteralmente ufficializzato la sua relazione. Dopo qualche tempo, però, i due si sono allontanati, per poi vedere le proprie strade rincrociarsi a fine estate, quando Rkomi si è esibito ai Power Hits Estate 2022, show condotto proprio da Paola Di Benedetto. Sul palco i due sono apparsi abbastanza imbarazzati, poi la conduttrice ha chiesto all’ex fiamma se fosse carico per X Factor 2022, con la promessa di venirlo eventualmente a trovare.

Da quel momento in poi non si è praticamente più parlato di quella storia, che il cantante di Taxi Driver ha anche ridimensionato quando è stato imbeccato sulle voci di un presunto flirt con Blanco prima e con Stefano Berrettini poi. Rkomi e Paola di Benedetto si sono ritrovati praticamente fianco a fianco a X Factor, lui in qualità di giudice accanto a Fedez, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini, lei come conduttrice di Strafactor. Con quella relazione alle spalle, Rkomi è pronto a godersi un nuovo amore, magari quello con Beatrice Quinta da cui sembra sinceramente molto preso.