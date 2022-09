Chi è Linda Riverditi di X Factor 2022

Una delle piacevoli sorprese delle audizioni di X Factor 2022 è Linda Riverditi. Giovane dal grandissimo talento. Ha emozionato i giudici con Coraline.

Pubblico e giudici conquistati a X Factor 2022, che potrebbe aver trovato già una delle sue protagoniste in ottica live. Linda Riverditi ha solo 19 anni ma tanto da dire, attraverso la sua voce ma soprattutto il suo spirito. Sa mettersi in contatto con chiunque la ascolti e quanto avvenuto durante la sua prima volta sul palco del talent di Sky è proprio ciò che i giudici cercano. Si è beccata quattro sì da Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico e non poteva essere altrimenti.

È ovvio, però, che ora il pubblico voglia saperne sempre di più sul suo conto, nella speranza che alla fine del percorso delle audizioni venga scelta da chi è dietro al bancone. La concorrenza sarà agguerrita come ogni anno ma certe qualità non possono essere ignorate. Come detto ha 19 anni, nata ad Alba, in provincia di Cuneo, nel 2003. Sappiamo che ha almeno un tatuaggio, il suo nome sulla pancia, che è anche il suo nome d’arte.

Chi è Linda Riverditi di X Factor

Ci vuole coraggio per presentarsi con un brano dei Maneskin, attualmente una delle band più rilevanti al mondo e, al tempo stesso, una delle più coverizzate. Lei ha scelto Coraline per il suo significato profondo. Si è seduta al pianoforte e ha tirato fuori le emozioni che aveva dentro, ottenendo non solo quattro sì dai giudici ma anche una standing ovation del pubblico.

Appena 19enne eppure in grado di gestire al meglio ansia e pressione sul palco, come una veterana. È da sempre appassionata di musica e suona oltre al pianoforte anche la chitarra. Una vera musicista a tutto tondo, dunque. Ha già pubblicato il suo primo singolo. È uscito a gennaio 2022 e il titolo è Immorale. In seguito Linda si è presentata sul palco di X Factor 2022 per mettersi alla prova.

Prima di apparire in televisione vantava 6mila follower su Instagram. Dopo la prima puntata sono già raddoppiati, divenendo 12mila. Una cifra di certo destinata ad aumentare, considerando anche le repliche su TV8 in chiaro, che aumenteranno enormemente il bacino d’utenza. È una ragazza come tante della sua età e, al di là delle foto recentemente pubblicate, che la vedono impegnata proprio a X Factor 2022, è solita postare foto che la ritraggono in compagnia dei suoi amici. Il video della sua esibizione, che trovate in fondo a quest’articolo, ha superato quota 1 milione di visualizzazioni dalla messa in onda della puntata lo scorso 15 settembre. Non abbiamo molte informazioni sul suo privato, ma sappiamo che ha un gatto che ama molto e che è una grande fan di Fedez. Sul palco, tantissimo emozionata, non ha saputo trattenere le lacrime e perché avrebbe dovuto farlo. Ad accompagnarla sua madre, emozionatissima per lei dietro le quinte. Ha pianto nel vedere la standing ovation e nel sentire i commenti dei giudici, orgogliosa più che mai.