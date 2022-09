X Factor giudici 2022 chi sono e categorie

X Factor 2022 è pronto a partire: stasera andrà in onda la prima puntata del talent show. Scopriamo chi sono i giudici e le categorie

L’attesa è (quasi) finita. Finalmente ritorna in onda X Factor, il talent show di Sky incentrato sulla musica e sul canto. Tante le stelle che proprio da questo palco hanno poi spiccato il volo verso carriere luminosissime; a partire proprio da Francesca Michielin, che torna a casa ma stavolta nel ruolo di conduttrice, dopo aver dimostrato la sua ecletticità sia come cantante che come direttrice d’orchestra allo scorso Festival di Sanremo, ricevendo unanimi consensi.

Impossibile, poi, dimenticare Marco Mengoni, che vinse la terza edizione del programma oppure i Maneskin, gruppo ormai riconosciuto a livello mondiale dopo i successi di Sanremo e dell’Eurosong. La band romana nel 2017 partecipò ad X Factor senza però vincerlo, chiudendo al secondo posto, guidati dal coach Manuel Agnelli.

Già, ma chi sono i giudici dell’edizione che inizierà domani in diretta su Sky Uno e Tv8? Quattro nomi per una rivoluzione totale rispetto all’ultima edizione andata in onda.

X Factor, rivoluzione in giuria

Se in conduzione si è passati da Ludovico Tersigni a Francesca Michielin, nessun giudice è rimasto saldo al suo posto dalla scorsa stagione; via tutti, Emma, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton e dentro un poker d’assi di tutto rispetto.

Ci sarà Ambra Angiolini, unico volto femminile dei quattro, poi i cantanti reduci dal Festival di Sanremo Dargen D’Amico e Rkomi oltre a Fedez, che ritorna dopo aver già interpretato questo ruolo in passato.

Se il parterre è completamente cambiato, è rimasta immutata la line intrapresa nella scorsa stagione. Nessuna categoria, con i quattro giudici che saranno a capo di solisti e band attraverso una modalità di assegnazione, con i finalisti – 12 in tutto – che saranno scelti in base al progetto artistico presentato ed alla proposta musicale.

Dopo le Audition, quindi, peraltro già svolte, chi avrà ricevuto i tre “sì” accederà ai Bootcamp che vedranno le sei sedie a disposizione e lo switch classico. I giudici, poi, dopo le audition, si riuniranno e confronteranno con la direzione musicale di X Factor. Quest’ultima assegnerà ai quattro giudici quattro ragazzi a testa, senza alcuna limitazione. Poi arriverà la fase della Last Call dove si decideranno i concorrenti che potranno accedere ai Live, la fase finale del programma fino alle sfide di puntata in puntata che porteranno alla finale.