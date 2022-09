Bradford Beck Patrimonio quanto è ricco il marito di Giaele del Gf Vip

Bradford Beck: a quanto ammonta il suo patrimonio? Scopriamo quanto è ricco il marito di Giaele del Grande Fratello Vip e che lavoro fa.

È amore o non è amore? Quale che sia la vostra opinione sul matrimonio di Sofia Giaele De Donà – argomento discussissimo delle ultime giornate tra i fan del Grande Fratello Vip, dopo le accuse di Carolina Marconi – probabilmente vi starete chiedendo chi è il marito di Giaele, Bradford Beck, e se davvero è così ricco come sembra.

La 24enne influencer veneta ha le idee abbastanza chiare sul suo compagno e il loro rapporto: “Lui è un imprenditore americano, si chiama Brad, abbiamo 21 anni di differenza. Mi tratta come una principessa, anzi come una regina. È stato sicuramente lui a inserirmi nella high society internazionale. Io e mio marito abbiamo un matrimonio non convenzionale: passiamo sei mesi all’anno insieme, poi io per il resto io faccio la mia vita e lui fa la sua in giro per il mondo. Io detesto la monogamia, chi si mangerebbe la stessa minestra tutti i giorni?”.

Bradford Beck che lavoro fa

Le informazioni che abbiamo su di lui sono poche, e si rifanno principalmente a quanto dichiarato al Grande Fratello Vip da sua moglie Sofia Giaele De Donà: da lei sappiamo che Bradford Beck – o semplicemente Brad, come lo chiama lei – è un imprenditore statunitense, e dovrebbe essere nato all’incirca nel 1977. La data è ricavata dal fatto che Giaele ha 24 anni e lui dovrebbe averne 21 in più, quindi 45.

Spulciando un po’ online abbiamo scoperto che è un ingegnere aerospaziale, e lavora come CEO di United Aeronautical, una compagna californiana specializzata nella produzione di materiale aeronautico. Se siete interessati a saperne di più su di lui e sul suo lavoro, potete vedere questa intervista video rilasciata qualche anno fa.

Bradford Beck patrimonio

Non sono in realtà note grandi informazioni nemmeno sull’esatto patrimonio di Bradford Beck, ma una cosa è certa: è ricco, molto ricco. Un po’ perché è normale che un uomo nella sua posizione faccia molti (è il CEO di una importante azienda tecnologica, come abbiamo visto), e un po’ perché comunque sua moglie Sofia Giaele De Donà ha rivelato al Grande Fratello Vip che è stato lui a introdurla “nella high society internazionale”.

Non possiamo stimare il suo patrimonio quindi, ma possiamo di sicuro farcene un’idea. Ad esempio guardando il matrimonio da sogno tra lui e Giaele: dopo tre anni che stavano assieme, lui le ha fatto la proposta nel 2021 portandola a Londra e organizzando per lei un flash-mob con vari ballerini e diverse esibizioni previste nelle piazze principale della capitale britannica, e infine le ha regalato un anello tempestato di diamanti.

Con una proposta così, la cerimonia non poteva essere da meno! La coppia si è sposata il 22 febbraio 2022 su una spiaggia del Messico, presso Tulum: da quello che si sa sull’evento, molto esclusivo e riservato, si sarebbe trattato di una cerimonia veramente lussuosa e con pochi eguali al mondo.