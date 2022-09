Francesca Chillemi e Can Yaman fidanzati? Il turco si sfoga VIDEO

Francesca Chillemi e Can Yaman fidanzati? Il turco si sfoga riguardo a questa situazione e alle continue congetture sulla sua vita sentimentale

Dopo tanta attesa, finalmente sta per prendere il via su Canale 5 Viola come il mare. I fan attendevano con ansia questa fiction e il momento di vedere insieme Can Yaman e Francesca Chillemi, una coppia di cui si è parlato moltissimo negli ultimi tempi. Entrambi sono tra gli attori più amati e seguiti del piccolo schermo e sono stati per mesi al centro del gossip, con molte indiscrezioni che parlavano di un amore nato sul set. La coppia ha fatto sognare molti fan, ma nel concreto non c’è mai stato nulla tra Can Yaman e Francesca Chillemi, anzi col passare del tempo queste voci di una relazione si sono fatte talmente insistenti che hanno portato il turco a esprimersi in prima persona per smentirle.

In occasione del Festival di Venezia, Can Yaman ha infatti dovuto precisare che non esiste alcun legame sentimentale tra lui e la sua collega. I due hanno condiviso il set di Viola come il mare e dato vita a un bel rapporto di amicizia, ma non c’è mai stato nulla di più. Le voci continue di un flirt si sono fatte imbarazzanti, considerando che l’ex Miss Italia è fidanzata da diverso tempo con l’imprenditore Stefano Rosso e ha anche una figlia. Sfogandosi, Can Yaman ha anche aggiunto di essere stufo di leggere continuamente indiscrezioni che riguardano lui e praticamente ogni donna dello spettacolo con cui si trova a collaborare. Parole decise del turco, volte a spazzare via una volta per tutte le voci del gossip.

Francesca Chillemi e Can Yaman fidanzati: l’insistenza dei fan

Come detto, per mesi le voci su una relazione tra i due si sono rincorse, ma il turco si è trovato costretto a intervenire in occasione del Red Carpet di Venezia, in cui le richieste dei fan si sono fatte particolarmente insistenti come si evince bene da un video che circola in rete. I fotografi e il pubblico hanno chiesto con insistenza un bacio ai due attori, apparsi particolarmente imbarazzati e non a loro agio. Una situazione familiare per Can Yaman, che ha sperimentato più volte sulla sua pelle l’invadenza dei fan. Dopo la fine della storia con Diletta Leotta, ad esempio, l’attore si è trovato costretto a dover cambiare appartamento. Lo sfogo viene anche da queste frustrazioni continue, con la speranza di riuscire finalmente a trovare un po’ di pace dal gossip che lo circonda continuamente.