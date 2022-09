Viola come il mare quante puntate sono

Viola come il mare è una fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. La prima puntata va in onda in prima serata venerdì 30 settembre.

Il genere giallo e sentimentale si mescolano nella trama di Viola come il mare, fiction che si ispira al romanzo Conosci l’estate?, di Simona Tanzini. L’autrice non ha dedicato molto spazio a questo personaggio, che si è poi rivelato quello in grado di aprirle le porte del mondo televisivo, dando maggior risalto al suo lavoro. Un solo romanzo e un racconto, ecco tutta la produzione legata a Viola Vitale, in parte ispirata proprio alla scrittrice, a sua volta giornalista trasferitasi da Roma a Palermo.

Ci sarà dunque una seconda stagione di Viola del mare? I fan di Francesca Chillemi e Can Yaman sanno già che si innamoreranno di questa storia, al punto da guardare al futuro. In caso di successo in termini di ascolti, nulla esclude nuovi capitoli nei prossimi anni. Per ora testa alla prima stagione, che promette due protagonisti ai quali aprire il proprio cuore da venerdì 30 settembre.

Viola come il mare quante puntate

La prima stagione di Viola come il mare va in onda da venerdì 30 settembre a venerdì 4 novembre 2022. Un totale di dodici episodi, suddivisi in sei puntate. Due appuntamenti a sera, dunque, visibili in diretta su Canale 5 o recuperabili in streaming in qualsiasi momento su Mediaset Infinity. L’app è disponibile su tutte le piattaforme: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Di seguito il calendario completo della fiction:

Prima puntata (due episodi): 30 settembre

Seconda puntata (due episodi): 7 ottobre

Terza puntata (due episodi): 14 ottobre

Quarta puntata (due episodi): 21 ottobre

Quinta puntata (due episodi): 28 ottobre

Sesta puntata (due episodi): 4 novembre

Viola ha vissuto in Italia e all’estero, ritrovandosi per alcuni anni a Parigi, impegnata nel mondo della moda. Fa ritorno a Palermo, mettendosi sulle tracce del padre, di cui ha pochi ricordi ormai. Ha bisogno di scoprire cosa gli sia accaduto e così si cimenta in un nuovo ambito lavorativo, quello della cronaca nera.

Si rende così conto d’avere un grande talento per le indagini, il che la porta sulla strada dell’Ispettore Capo Francesco Demir. Per un caso fortuito, però, si ritrova proprio al centro delle indagini di lui in merito alla morte di una giovane donna, come sospettata. Tra i due vi è una chiara attrazione ma i loro caratteri sono così duri e differenti (anche simili in parte) da portarli a costanti scontri.

Amore, odio e indagini, con queste ultime favorite dal grande talento naturale di Viola. Riesce infatti a vedere i colori delle persone, il che l’aiuta a studiarle al meglio. È questo frutto della sinestesia di cui soffre da sempre. Demir sarà molto impressionato da lei, al punto da convincersi a chiedere il suo aiuto per un’indagine non ufficiale. Anche lui proverà ad aiutarla per quanto riguarda suo padre, in merito al quale giungono le prime informazioni che danno speranza alla protagonista.