Gf Vip Marco Bellavia abbandona reazione assurda dei concorrenti VIDEO

Gf Vip Marco Bellavia abbandona la casa del Grande Fratello e arriva la reazione assurda degli altri concorrenti

Dopo il disagio palesato negli ultimi giorni, Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip e a spiazzare con la loro reazione sono ancora una volta i concorrenti. L’annuncio è arrivato tramite il profilo Twitter del reality e i gieffini non l’hanno presa poi così male. La produzione cha rivelato la decisione del volto di Bim Bum Bam e ha anche comunicato che il televoto di lunedì è annullato e chiunque abbia espresso il proprio voto tramite sms verrà rimborsato. La comunicazione di Marco Bellavia che si è ritirato è stata data ai concorrenti del Grande Fratello Vip con il classico comunicato racchiuso in una busta ufficiale. Una decisione, dunque, che segue tutto il caos che c’è stato negli ultimi tempi, con Marco Bellavia che ha palesato dei problemi psicologici causati dalla vita che stava conducendo nella Casa e invece che supporto ha trovato la diffidenza di gran parte degli altri inquilini. Una situazione molto delicata, che Alfonso Signorini aveva deciso di affrontare mettendo a supporto di Marco un team di psicologi, così da capire da cosa derivasse quel disagio accusato e se dietro alle problematiche ci fosse un disturbo più serio.

Non è chiaro, in realtà, se effettivamente dietro la decisione di lasciare la casa ci sia una qualche malattia o se la causa scatenante sono stati i disagi situazionali derivanti dalle condizioni di stress che Marco si è trovato a vivere dentro la casa. Ciò che è certo è che nel momento di difficoltà, quando ha dovuto esprimere ciò che stava vivendo, l’ex inviato di Stranamore non ha ricevuto quasi nessun sostegno e anche la sua decisione di andare via dal reality show di Canale 5 è stata accolta in maniera abbastanza controversa dagli altri concorrenti.

GF Vip: la reazione all’addio di Marco Bellavia

Dopo l’annuncio su Twitter, quando il comunicato ufficiale sull’abbandono di Marco Bellavia è stato annunciato anche agli inquilini della Casa, hanno accolto in maniera molto diversa la notizia. Al Grande Fratello Vip si è sentito un applauso non si sa di chi, poi il commento sarcastico di Gegia “ecco”, protagonista di un confronto abbastanza acceso con Marco, mentre Patrizia Rossetti ha immediatamente volto il suo pensiero alle nomination. Nell’indifferenza generale, Antonella Fiordelisi ha provato a invitare tutti a chiedere scusa a Marco, accusato di stare recitando, ma ha ricevuto degli attacchi. Alla fine gli inquilini si sono prodigati in un saluto generale, un “ciao” in coro più richiesto dalla situazione che sentito. Insomma, un clima abbastanza assurdo davanti a una notizia così forte. Difatti Luca Salatino ed Edoardo Donnamaria hanno continuato a giocare tra di loro, poi l’ex tronista si è offerto di passare l’aspirapolvere. Alcune concorrenti si sono invece messe a canticchiare, mentre Ginevra Lamborghini si è detta pentita. Sarà sincera?

D’altro canto era anche difficile immaginare una reazione tanto diversa, vista la situazione che si era creata. Marco Bellavia era stato pressoché isolato dagli altri concorrenti dopo la rivelazione di tutto ciò che stava provando, si aspettava di ricevere supporto e invece è stato attaccato e deriso. L’addio probabilmente è dovuto anche a questo, all’incapacità di relazionarsi con gli altri in una situazione di disagio. La speranza ora è che Marco possa ricevere tutto l’aiuto del caso e che possa tornare a stare meglio e che questa vicenda faccia da lezione per non sottovalutare più problematiche del genere, qualora dovessero sorgere nuovamente.