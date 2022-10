Tu si que vales 2022 a che ora finisce il programma in onda il sabato sera su Canale 5 che propone i più disparati talenti

Da qualche settimana è tornato in prima serata Tu si que vales, varietà di Canale 5 che vede l’esibizione sul palco di artisti dai talenti più disparati: dai ballerini ai cantanti, ma anche prestigiatori, acrobati e così via. Ogni concorrente che sale sul palco ha l’obiettivo di conquistare il sì di almeno tre dei quattro giudici per passare il turno, dovendo poi fare i conti col giudizio della giuria popolare che può ribaltare completamente il parere dei giudici. La giuria è composta da quattro grandi volti della televisione: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. La giuria popolare è invece rappresentata da Sabrina Ferilli, portavoce, dunque, delle idee del pubblico.

Lo show, come detto, va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 21:30, con la conduzione di Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, affiancati anche dall’ex ballerina di Amici Giulia Stabile. Lo show è visibile anche in streaming, e quindi a qualsiasi orario preferiscano gli utenti, tramite l’applicazione di Mediaset Infinity, ma coloro che scelgono la diretta televisiva, fino a che ora possono seguire le più disparate esibizioni che popolano Tu si que vales? Andiamo a scoprire a che ora finisce il programma di Canale 5.

A che ora finisce Tu si que vales 2022

Come spesso accade per i programmi del sabato sera, Tu si que vales ha una durata lunga. Dalla programmazione televisiva, la fine dello show è prevista intorno all’1:05, poi chiaramente l’orario preciso può variare a seconda della serata. Ad ogni modo, intorno all’1 ogni sabato Tu si que vales chiude i battenti, dopo ben poco più di tre ore e mezza di spettacolo. Un varietà molto ricco, che propone ogni serata tantissimi talenti e molto divertimento.

In totale, Tu si que vales si compone di dieci puntate. La prima è andata in onda sabato 17 settembre e non è noto con esattezza quante saranno in totale le serate in cui andrà in onda lo show. Solitamente, le scorse edizioni si sono composte di dieci/undici puntate. Se per quest’anno gli episodi fossero dieci, l’ultima puntata andrebbe in onda il 19 novembre 2022, salvo cambiamenti di programmazione impossibili da prevedere. Se fossero di più, chiaramente, la fine di questa edizione si sposterebbe più in là. Solo più avanti scopriremo la data dell’ultima puntata di Tu si que vales 2022.