Edoardo Donnamaria padre: chi è il famoso Vincenzo

Il padre di Edoardo Donnamaria del Grande Fratello Vip è Vincenzo, famoso avvocato e cantautore tifoso della Roma

Edoardo Donnamaria assistente di Forum è tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il padre si chiama Vincenzo ed è un brillante avvocato e noto cantautore. Il papà ha trasmesso al figlio anche una grande passione: il tifo per la Roma, come da cuore giallorosso che si rispetti. Edoardo Donnamaria 26 anni è nato a Roma il 16 gennaio 1994, la carriera nel mondo dello spettacolo del gieffino inizia nel 2017, quando entra a far parte appunto della redazione di Forum. Edoardo aveva studiato giurisprudenza e si era fatto notare aprendo un blog, in cui esprimeva la propria opinione sull’attualità e su particolari tematiche sociali. Edoardo, dunque, inizia a farsi strada grazie a Forum e amplia presto la sua attività, iniziando a lavorare come speaker radiofonico per Rtl 102.5 e Radio Zeta. La musica è infatti una grande passione del gieffino, che ha anche inciso un brano, dal titolo 17, usando lo pseudonimo Drojette. Proprio la musica è ciò che lega Edoardo alla sua famiglia, in particolare a suo padre Vincenzo, anche lui cantautore.

Della vita privata di Edoardo Donnamaria si sa molto poco, ma su Instagram si può trovare il profilo di suo padre Vincenzo. Su di lui ci sono alcune informazioni in circolazione, dai contenuti sui social si possono evincere la sua grande fede nella Roma e l’amore per i viaggi e per la musica. Una passione, quest’ultima, nata quando era giovane, ma sfociata solo in età avanzata. Nonostante abbia cominciato presto a suonare la chitarra e scrivere canzoni, il padre di Edoardo Donnamaria ha esordito sulla scena musica solo nel 2013, con l’album There’s a man, realizzato insieme ad altri artisti. Nel 2018 arriva poi il primo cd completamente da solista, Angoli della mente, realizzato insieme a Primiano di Biase e Simone Talone. La sua attività s’intensifica nell’isolamento forzato del lockdown nel 2020, quando realizza il singolo La rumba del rombo. Un anno dopo, insieme a Edoardo De Angelis e Stelio Gicca Palli, realizza lo storico sequel della celebre canzone Lella, incisa proprio dagli altri due cantanti. Dopo Lella 50, l’ultima fatica discografica di Vincenzo Donnamaria è l’album Tu chiamale se vuoi citazioni, uscito nel febbraio 2022.

Edoardo Donnamaria genitori

Per il resto, non si sa praticamente nulla della vita privata di Edoardo Donnamaria. Non abbiamo notizie sulla sua infanzia o sulla sua vita prima di Forum, così come non abbiamo notizie sull’identità di sua madre. Per ciò che riguarda la sfera sentimentale, invece, pare che il gieffino abbia avuto una relazione con Micol Incorvaia, sorella di Clizia, ma che al momento non abbia una fidanzata. Edoardo dovrebbe, dunque, essere single e probabilmente scopriremo qualche notizia in più su di lui durante la sua esperienza al GF VIP.

A tal proposito, nelle prime settimane di permanenza nel reality show di Canale 5, Edoardo ha iniziato a familiarizzare col resto degli inquilini, avvicinandosi in particolare ad Antonella Fiordelisi, che si è mostrata molto interessata al giovane speaker radiofonico.