Sopravvissuti dove è stato girato: location svelate da Lino Guanciale

Sopravvissuti dove è stato girato: alla scoperta delle location della nuova fiction di Rai 1 con Lino Guanciale

Vedendo il fascino delle location di Sopravvissuti non può che venire curiosità su dove è stata girata la fiction con Lino Guanciale. Ha fatto il suo esordio lunedì 3 ottobre la nuova fiction di Rai 1 incentrata sulla suspense e sul mistero e che, per certi versi, ricorda la mitica Lost. Quanto meno per l’escamotage narrativo che è alla base del racconto, ovvero il naufragio della nave Arianna, che nel celebre modello ideato da J.J. Abrams è un incidente aereo. Sopravvissuti però, paragone con Lost a parte, è una serie che promette davvero molte emozioni. Molta attesa, dunque, per Sopravvissuti che è stata girata a Genova, pronta ancora a fare da location per un’ambiziosa produzione Rai.

Il capoluogo ligure era infatti già stato scelto come ambiente per le vicende di Petra, la serie tv tratta dai romanzi di Alicia Gimenez-Bartlett con protagonista Paola Cortellesi. Anche la fiction con Lino Guanciale, dunque, si muove in questa cornice: le riprese della serie sono durate ben 23 settimane e si sono concentrate nelle aree del Porto Antico e in quelle del Palasport, del padiglione Jean Nouvel e delle Marine dell’area fieristica. È dal porto di Genova che parte la nave Arianna, che ospita i sopravvissuti del terribile naufragio, ed è lì che poi torneranno, con tutti i segreti che si portano con sé da quell’esperienza.

Sopravvissuti: trama e cast

La vicenda in numerose puntate ruota intorno a dodici passeggeri che s’imbarcano sulla nave Arianna per una traversata oceanica. Dopo qualche giorno di navigazione, però, la nave sparisce dai radar e verrà rinvenuta solo un anno dopo, quando è ormai un relitto. A bordo ci sono, però ancora sette persone, i misteriosi sopravvissuti che tornano con un carico di misteri. Cosa è successo alla nave? Qual è la stata la sorte dei superstiti? In questi oscuri misteri si costruisce la trama del thriller di Rai 1, che si compone di 12 puntate che andranno in onda in sei differenti serate.

Il cast può contare su molti attore d’eccezione, da Lino Guanciale, volto noto di tantissime fiction come Noi, La porta rossa e L’allievi, a Giacomo Giorgio (Mare Fuori), Vincenzo Ferrera (Mare fuori, Il cacciatore), Barbara Bobulova (Studio battaglia, In Treatment) e tanti altri protagonisti come Stéfi Celma, Florian Fitz, , Pia Lanciotti, Sophie Pfennigstorf, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo e Adèle Wisme. La regia della serie è affidata a Carmine Elia, firma di fiction di successo come Mare fuori, La dama velata e La porta rossa. Le puntate di Sopravvissuti saranno visibili in prima serata su Rai 1 o in streaming su Rai Play, con i primi due episodi disponibili dal 30 settembre.