Lunedì 3 ottobre parte una nuova fiction, Sopravvissuti. Una storia drammatica con protagonista Lino Guanciale. Cos’è accaduto a bordo della Arianna?

Pur di riuscire a salvare la nostra vita, cosa saremmo disposti a fare? Una semplice domanda che scatena una serie di drammatici eventi in Sopravvissuti. Questo il titolo della nuova fiction Rai con protagonista Lino Guanciale.

Un thriller che saprà tenere col fiato sospeso i telespettatori, condotti a bordo della Arianna attraverso flashback dolorosi. Cos’è realmente accaduto a bordo, qual è la verità che tutti stanno provando a nascondere.

La prima puntata va in onda lunedì 3 ottobre, in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Un nuovo progetto di punta per Lino Guanciale, reduce dall’esperienza con Noi, adattamento italiano di This is Us cancellato dopo la prima stagione. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli sulla nuova produzione. Qualcuno ha perso la vita in mare aperto e chi è sopravvissuto alla tragedia della Arianna dovrà riuscire a vendere una storia che traballa.

Sopravvissuti quante puntate

Sono in tutti dodici le puntate di Sopravvissuti, nuova fiction Rai con Lino Guanciale. Ognuna ha una durata di circa cinquanta minuti. Come di consueto, però, vanno in onda due episodi per volta, per un programma di sei prime serate in altrettante settimane. Ecco il calendario della fiction:

Prima puntata: 3 ottobre

Seconda puntata: 10 ottobre

Terza puntata: 17 ottobre

Quarta puntata: 24 ottobre

Quinta puntata: 31 ottobre

Sesta puntata: 7 novembre

Conosciamo i titoli dei primi due episodi: Sopravvissuti e Il ritorno. La trama ruota intorno agli eventi a bordo di una barca, la Arianna. Questa salpa dal porto di Genova per una traversata oceanica. Un’impresa che prevede 12 passeggeri a bordo.

Tra loro spazio a Luca Giuliani, che guida il cantiere Leone che ha finanziato il tutto, il medico di bordo Gabriele, figlio dell’Ispettore Anita, l’attrice Giulia con il marito e figlio Frank e Nino.

Tutti loro hanno una storia alle spalle non semplice. Coltivano la speranza che questa traversata possa segnare un nuovo inizio. Sono però del tutto ignari del destino che li attende.

Dopo pochi giorni, infatti, l’Arianna sparisce del tutto dai radar. Trascorso un anno, le speranze di ritrovare l’equipaggio sono ormai inesistenti. Le ricerche sono state interrotte ma eccoli tornare, misteriosamente. La barca è ormai un relitto e a bordo ci sono soltanto sette persone

Cos’è successo agli altri e come sono sopravvissuti i superstiti tornati a casa? Una tragedia che presenta numerorse risposte. Gli ex naufraghi si portano dietro dei segreti che li logorano nel profondo. Hanno stretto un patto che li obbliga al silenzio, o per meglio dire a una versione da offrire al mondo. Qualcuno però potrebbe cedere alla pressione.