Lino Guanciale chi è Antonella Liuzzi moglie d’oro

Scopriamo chi è la moglie di Lino Guanciale uno dei volti più noti della fiction italiana e protagonista di Noi, remake di This is Us

Lino Guanciale è uno degli attori più famosi in Italia grazie alle grandi interpretazioni nelle fiction targate Rai. Dopo Il Commissario Ricciardi, l’attore di origini abruzzesi è protagonista di Noi, attesissimo remake di This is Us. L’interesse e la popolarità hanno ovviamente posto l’attenzione anche alla sua vita privata. Scopriamo chi è la donna che lo ha conquistato, Antonella Liuzzi, moglie di Lino Guanciale.

Chi è Antonella Liuzzi moglie di Lino Guanciale

È Antonella Liuzzi la moglie di Lino Guanciale. La donna è nata nel 1986 a Noci, è infatti di origini pugliesi. Il padre della dolce metà dell’attore è Pietro Liuzzi ex senatore del Popolo della Libertà. Antonella fin da giovane ha sviluppato una particolare propensione per lo studio e nel corso del tempo la sua formazione è diventata di livello. Si è infatti laureata alla Bocconi e dal 2013 grazie al suo innato talento ha iniziato il suo percorso da docente diventando poi project manager della SDA Bocconi School of management. Attualmente la professione della moglie di Lino Guanciale è quella di professoressa universitaria, in particolare ai Master nel campo del marketing ricettivo.

I due si sono conosciuti proprio all’Università Bocconi di Milano quando entrambi erano studenti. I due si sono spostati il 18 luglio 2020 dopo due anni di relazione. Sono infatti legati dal 2018 e hanno 7 anni di differenza. Lino Guanciale, prima di conoscere la sua attuale moglie, è stato legato sentimentalmente alla collega Antonietta Bello in una lunga relazione. Non si conosce invece il passato sentimentale della sua consorte Antonella Liuzzi. La coppia ha un figlio di nome Pietro, nato il 14 novembre 2021 ed ha quattro mesi. Toccanti le dichiarazioni alla conferenza stampa di presentazione della fiction Noi, l’attore ha infatti rivelato che lui e sua moglie hanno il desiderio di adottare un bambino.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI