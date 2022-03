Noi, fiction Rai trama e cast: anticipazioni prima puntata 6 marzo

Il successo di This is Us è stato tale in tutto il mondo da spingere alla creazione di una serie remake italiana. Si tratta di Noi, fiction Rai con Lino Guanciale e Aurora Ruffino come protagonisti. Un viaggio alla scoperta dell’amore e degli affetti famigliari, muovendosi tra differenti piani temporali.

Chi ha amato This is Us non può di certo perdersi Noi, fiction Rai che promette di reinventare la serie americana. Un viaggio unico, con qualche punto in comune con la produzione statunitense. Ecco cosa sapere in merito, dalla trama al cast, fino alle anticipazioni della prima puntata, suddivisa in due episodi.

Noi, trama e cast

Al centro della trama vi sono Pietro e Rebecca con i loro figli: Claudio, Caterina e Daniele. Il viaggio parte dagli anni Ottanta, quando i due hanno deciso di sposarsi e mettere su famiglia. La storia si dipana in un viaggio lungo 30 anni, raccontando le vicende dei tre fratelli nel passato e nel presente, di pari passo con il vissuto dei loro genitori. Attraverso il percorso di vita dei cinque protagonisti, si evidenzia come il passato influenzi in maniera netta il nostro presente e futuro. Insieme alle loro storie, la serie narra anche dei cambiamenti subiti dal nostro Paese in questo ampio lasso di tempo.

Ecco il cast di Noi:

Lino Guanciale: Pietro Peirò

Aurora Ruffino: Rebecca Peirò

Dario Aita: Claudio Peirò

Claudia Marsicano: Caterina Peirò

Livio Kone: Daniele Peirò

Angela Ciaburri: Betta

Leonardo Lidi: Teo

Flavio Furno: Michele

Noi, anticipazioni prima puntata

Il primo episodio di Noi ha come titolo Il gioco della vita. Ci troviamo nella Torino degli anni ’80 e facciamo la conoscenza di Pietro e Rebecca. I due sono in attesa di tre gemelli. Le acque si rompono nel giorno del compleanno del futuro papà e così i due corrono in ospedale. Alla gioia di questo giorno, purtroppo, si aggiungerà un profondo dolore.

Nel secondo episodio, dal titolo I fantastici 3, i neogenitori dovranno fare i conti con la difficile gestione di tre gemelli. É la loro prima volta e sarà molto dura, dal momento che i piccoli dormono a ore alterne. Occorre sempre restare svegli e vigili. Rebecca è molto affaticata ma Pietro prova a starle accanto senza aggravare la situazione. Occorre essere forti e sopportare.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI