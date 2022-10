Stasera tutto è possibile ospiti 3 ottobre: grande ritorno

Nuova puntata di Stasera tutto è possibile, in onda lunedì 3 ottobre. Chi sono gli ospiti del programma comico di Stefano De Martino?

La Rai risponde a Mediaset nella sfida televisiva del lunedì sera. Nuova puntata di Stasera tutto è possibile, show comico condotto da Stefano De Martino. Uno dei più seguiti e amati dagli italiani, questo programma ha di fatto consolidato la carriera dell’ex ballerino come presentatore.

Come al solito, una parte degli ospiti di Stasera tutto è possibile è fissa. Spazio quindi a Biagio Izzo e Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo si cimenterà in una nuova imitazione. Nella prima puntata ha proposto la sua versione di Milly Carlucci, con un look in pieno stile Ballando con le Stelle. Nella seconda puntata proporrà invece uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, Maria De Filippi. Spazio poi a Francesca Fagnani, immancabile in studio, e al ritorno dell’amatissimo Francesco Paolantoni.

Il comico napoletano è impegnato anche nella nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. La sua versione di Mahmood, con Gabriele Cirilli a fare Blanco, ha fatto il giro del web.

Quando va in onda Stasera tutto è possibile

La seconda puntata di Stasera tutto è possibile va in onda stasera 3 ottobre, in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20. Il tema di questo nuovo appuntamento è Coast to Coast.

Registrato presso l’Auditorium Rai di Napoli, il programma di Stefano De Martino accoglie in studio degli ospiti molto interessanti, sempre all’insegna della comicità e del divertimento. La parola d’ordine è: improvvisazione.

Non si tireranno di certo indietro dinanzi a questa sfida personaggi del calibro di Andrea Pucci e Katia Follesa, che vantano una lunga carriera alle spalle. Spazio anche per un’ulteriore rappresentanza della comicità napoletana. Oltre ai personaggi fissi, come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, ci saranno come ospiti anche Peppe Iodice e Gino Fastidio.

Una puntata che promette di regalare tante risate e video pronti a divenire delle perle sul web. Altri tre ospiti mancano all’elenco. Si tratta della showgirl Pamela Camassa, del ballerino e coreografo Marcello Sacchetta e del rapper e produttore Jake La Furia.

Tutti loro dovranno cimentarsi a turno in numerose sfide, da Stammi dietro dance a Rumori di mimo, da Segui il labiale a Do re mi fa male. Il gioco finale e anche il più atteso è però senza dubbio Stanza inclinata. Nel corso della prima stagione quest’idea ha reso il programma un successo e il format non ne ha mai fatto a meno. Una puntata speciale, che va in onda nel giorno del compleanno di Stefano De Martino, che il 3 ottobre compie 33 anni.