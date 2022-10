Tale e quale show 2022 esibizione Blanco e Mahmood da brividi VIDEO

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si sono trasformati in Mahmood e Blanco, o quasi, a Tale e Quale Show 2022.

Fin dalla prima puntata lo show condotto da Carlo Conti regala delle vere e proprie perle, destinate a trasformarsi in meme sul web. Nell’appuntamento del 30 settembre con Tale e Quale Show 2022 abbiamo infatti visto Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli tentare di vestire gli abiti e le facce di Mahmood e Blanco.

Il web è impazzito nel vederli. Le fisicità sono decisamente differenti e il primo impatto che si ha avuto è quello di una sorta di immagine compressa. È un po’ come se i due celebri cantanti, vincitori di Sanremo, fossero stati immortalati in una foto e schiacciati in un formato ben minore. L’effetto caricaturale è stato esilarante, fin dalla prima inquadratura in primo piano.

Tale e Quale Show: Mahmood e Blanco

Ha iniziato a cantare Francesco Paolantoni, il cui volto era effettivamente irriconoscibile. Il noto comico non era più in sé, ma lungi dal dire che fosse diventato Mahmood. Una fusione mal riuscita, così come quella di Gabriele Cirilli. Gli abiti erano gli stessi e vi è stato anche un tentativo di riprodurre i tatuaggi di Blanco. Il viso era però una maschera di cera atroce, quasi a ricordare il terrificante Chucky, la bambola assassina.

Su Twitter i commenti si sono sprecati. Tutti a ridere, così come in studio. In tanti sottolineano come d’ora in poi guaradre Mahmood e Blanco alla stessa maniera sarà impossibile. Di sicuro i due cantanti si saranno ritrovati un bel po’ di messaggi su Instagram, con follower pronti a taggarli un po’ ovunque.

La coppia ha cantato Brividi, ovviamente, e anche dal punto di vista canoro il risultato esilarante. Cirilli ci ha provato di più, credendoci quasi. Voce impostata meglio del collega, ma soprattutto miglior capacità nella gestione dei tempi musicali. Paolantoni ci ha invece capito ben poco. Fuori sincrono come coppia, il che ha fatto scoppiare dal ridere un po’ tutti, compreso Carlo Conti. Nessuno è riuscito a trattenersi. Alla fine dei conti non saranno stati i migliori imitatori ma senza dubbio vincono la puntata per il momento da ricordare.

Lo dimostra il fatto che il pubblico gli abbia regalato una standing ovation. Ci vuole infatti coraggio nell’affrontare una prova del genere, tentando di restare seri in prima persona. Alla fine dell’esibizione Paolantoni si è lasciato andare, tornando un po’ se stesso, mostrando le gambe e dando inizio al suo show personale.

Loretta Goggi li ha apprezzati vocalmente e un po’ li salva. Cristiano Malgioglio li premia perché sono stati talmente disastrosi da fare il giro e farsi quasi apprezzare. Dice però che se avesse dovuto pagare per ascoltarli, si sarebbe fatto ridare i soldi al botteghino: “Se Mahmood ci sta seguendo adesso… Lui è un bellissimo ragazzo. Tu sei un mostro (ride, ndr)”.