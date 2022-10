Gf Vip Ginevra Lamborghini squalificata: Antonino in crisi nera VIDEO

GF Vip dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini arriva la reazione disperata di Antonino, in crisi nera dopo l’addio della gieffina

I GinTonic di Twitter si sono separati e Antonino Spinalbese sta male per la squalifica di Ginevra Lamborghini. “Perché proprio lei” ha commentato l’ex di Belen Rodriguez per poi lasciarsi andare ad uno sfogo. Non ma messo bocca sulla decisione del Grande Fratello, è triste perché sente l’assenza dell’ormai ex concorrente. La puntata di lunedì 3 ottobre ha portato alle tante attese conseguenze del caso Marco Bellavia. L’ex volto di Bim Bum Bam ha infatti abbandonato il reality show dopo aver rivelato di soffrire di depressione e aver palesato tutti i disagi che stava vivendo, ricevendo in cambio però attacchi e incomprensione dalla quasi totalità degli inquilini della casa del GF Vip. La vicenda ha portato a una vera e propria sollevazione popolare, con i fan che hanno chiesto a gran voce provvedimenti contro i concorrenti dello show, colpevoli per loro di aver bullizzato Bellavia. Tra i comportamenti più contestati c’è stato quello di Ginevra Lamborghini, che ha pronunciato la pesante frase “Uno così merita di essere bullizzato”, che le è valsa la squalifica.

La sorella di Elettra Lamborghini ha dovuto così abbandonare la casa del Grande Fratello prematuramente. Un addio che l’ex gieffina ha preso molto male, scoppiando in lacrime, ma che ha anche accettato, perché Ginevra ha riconosciuto le proprie colpe e si è pentita del suo comportamento. Termina così la sua avventura nella casa più spiata d’Italia e tra i concorrenti più delusi da questo provvedimento c’è sicuramente Antonino, la cui reazione è stata molto decisa dopo la notizia della squalifica di Ginevra Lamborghini.

GF VIP: Antonino in crisi dopo la squalifica di Ginevra

A margine, dunque, della decisione presa da Alfonso Signorini, Antonino ha espresso tutto il suo rammarico, spendendo bellissime parole per l’ex gieffina. Spinalbanese ha ammesso che Ginevra le manca moltissimo, che anche in poco tempo hanno instaurato un bellissimo rapporto e che stare con lei gli veniva in modo davvero naturale e spontaneo, un fatto assolutamente non scontato in televisione. Antonino si è esposto molto a favore di Ginevra proprio in virtù di questo bel rapporto che si è instaurato e ora sta sentendo moltissimo la sua mancanza.

Sin da subito, in effetti, i due si sono trovati molto all’interno della casa e si sono anche confrontati dopo tutto il caos accaduto con Marco. Ginevra, consapevole delle proprie azioni, si è confidata proprio con Antonino, che non le ha fatto mancare il suo supporto. L’uscita di scena della ragazza ha fatto stare molto male Spinalbanese, che ha perso il suo grande punto di riferimento nella casa e ha ammesso anche di sentirsi in colpa per ciò che è accaduto, perché è stato lui per primo a parlare di bullismo. Antonino ha ritenuto ingiusta la squalifica di Ginevra, mosso probabilmente più dai forti sentimenti che prova che da una lucida analisi della situazione.

Le strade di Ginevra Lamborghini e di Antonino Spinalbanese, dunque, almeno per ora si separano. La prima è stata squalificata, mentre il secondo continuerà la sua avventura nella casa. Chissà che in futuro, dopo la fine dello show, le loro strade non si incroceranno di nuovo.