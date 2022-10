GF VIP la reazione di Elettra Lamborghini alla squalifica di Ginevra

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello VIP per le sue parole su Marco Bellavia. Come ha reagito Elettra Lamborghini?

Pubblico diviso per la decisione di squalificare Ginevra Lamborghini dal Grande Fratello VIP. La maggior parte è d’accordo, considerando cosa ha detto nei riguardi di Marco Bellavia: “Te lo meriti d’essere bullizzato”.

Alcuni però sottolineano come sia entrata nel cuore, pur avendo di fatto detto cose assurde in questi giorni. Altri invece se la prendono con il GF VIP, che per loro ha avuto un atteggiamento incoerente. È stata punita chi ha parlato di bullismo con grande superficialità, augurandolo a un’altra persona. Non ha però ricevuto pari trattamento chi lo ha praticato. Il pensiero in questo caso va a Gegia, che in tanti avrebbero voluto fuori dalla casa, così come l’eliminato Giovanni Ciacci.

In studio Ginevra non ha saputo trattenere le lacrime. Tremava ed è stata accolta da un abbraccio da parte di Alfonso Signorini. Un bicchiere d’acqua per provare a calmarsi e poi descrivere l’accaduto. Non sono mancati anche in questo caso giudizi forti sui social. In tanti l’hanno accusata di voler fare la vittima, così da provare a salvare la propria immagine pubblica, dopo aver fatto la dura con una persona in difficoltà.

“Non avrei mai voluto comportarmi così e dire quelle cose. Ho fatto una cosa schifosa”. Queste le parole della ragazza. Di lei si era molto parlato in merito al rapporto ormai assente con la sorella Elettra Lamborghini. Le due non si parlano e l’ormai ex concorrente del GF VIP non è stata neanche invitata al suo matrimonio.

Diffidata dal parlare della sorella, Ginevra ha versato molte lacrime, dicendosi pronta a ricominciare. Dal canto suo la showgirl, cantante e conduttrice ha risposto una sola volta via social a tutto questo. Ha spiegato come la diffida mostrata in studio fosse solo un richiamo di quella giunta un mese prima. Ha sottolineato di non aver visto atteggiamenti propensi alla riconciliazione, ma soprattutto di non aver mai ricevuto la lettera che lei sosteneva aver inviato. Qualcosa è accaduto nel loro passato e Ginevra non sarebbe esente da colpe.

Cosa ha detto Elettra Lamborghini sulla squalifica della sorella? Assolutamente nulla. Aveva specificato di non voler tornare sulla questione, e tantomeno presentarsi in studio. Avrà probabilmente visto la diretta o qualche clip, ma ha ripagato Ginevra con l’assoluta indifferenza.