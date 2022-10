Ilary Blasi Rolex perché provocazione Instagram: cosa è successo VIDEO

Ilary Blasi torna con ironia sulla storia dei rolex taggando Francesco Totti in un video pubblicato tramite le storie di Instagram

Si torna a parlare di Rolex e questa volta lo fa Ilary Blasi e non Francesco Totti. Lo scontro tra i due ex si fa sempre più intenso e ora si sta spostando sul terreno dei social. Proprio dopo la diffusione delle foto della cena di coppia tra l’ex capitano della Roma e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, risalenti al compleanno del Pupone, Ilary ha deciso di lanciare un’incredibile frecciatina al suo ex marito, pubblicando su Instagram un video destinato a fare molto notizia. La showgirl infatti si è ripresa davanti al negozio di Rolex, taggando Striscia la Notizia, Francesca Manzini (sua imitatrice nel programma) e proprio Francesco Totti. Un chiaro riferimento a tutta la vicenda dei rolex rubati, con tanto di occhiolino di Ilary e gesto della mano che arraffa per esprimere evidente sarcasmo sulla vicenda.

Non le manda a dire, dunque, Ilary Blasi, che risponde a tono a tutto il dibattito generato dalle foto di Totti con Noemi Bocchi e dalle sue dichiarazioni al Corriere della Sera, quando l’ex calciatore ha ribadito il tradimento di Ilary e ha raccontato di aver vissuto momenti bruttissimi, da cui è riuscito a uscire proprio grazie a Noemi. Polemiche su polemiche per una storia che sembra davvero lontana dall’esaurirsi che presto potrebbe regalare altri colpi ad effetto.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la lotta dai social al tribunale

La battaglia tra i due ex coniugi sta vivendo una fase davvero intensa, perché oltre a sfidarsi a colpi di foto e tag sui social, i due devono trovare un compromesso sul divorzio e anche in tal senso le notizie si moltiplicano, restituendo diversi punti di vista. Si è parlato della richiesta di un assegno mensile di 20.000 euro per sé stessa e di 17.000 per i figli, a fronte di un’offerta di 7.000 euro per il mantenimento. Cifre che poi sono state smentite dalla difesa della showgirl, che ha affermato di non aver chiesto nemmeno un euro a Francesco Totti e che considera queste voci come una strategia ben mirata a ledere l’immagine di Ilary Blasi. Non è chiaro, in via ufficiale, quali siano le richieste di Ilary e quale sia la posizione di Totti in merito al mantenimento, ma è sicuramente un tema molto importante, che anche in futuro continuerà a far discutere.

Anche in questo caso, dunque, il parapiglia è ben evidente e la sensazione è che questa battaglia sia molto lontana dalla sua conclusione. I due ex coniugi stanno cercando di mantenere la loro immagine pubblica al sicuro da attacchi e provocazioni e per farlo si stanno scontrando di frequente. Dai tradimenti al furto dei rolex, fino alla richiesta di alimenti e alle storie su Instagram: è uno scontro a tutto tondo quello tra Ilary e Totti.