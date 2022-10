Irene Grandi quanti mariti ha avuto la mitica cantante autrice di canzoni indimenticabili come Bruci la città: i dettagli della sua vita privata

Tra le voci più importanti e rappresentative della musica italiana, un posto di rilievo è occupato senza dubbio da quella di Irene Grandi, firma di moltissime canzoni di successo come Bruci la città o La tua ragazza sempre. Classe 1969, originaria di Firenze, Irene Grandi inizia a farsi strada nel mondo della musica nel 1994, grazie alla partnership con Jovanotti che compone per lei le canzoni Fuori e T.V.B. Un anno dopo, poi, arriva la hit che cambia la sua vita: Bum bum, un successo pazzesco sia in termini di ascolti che di critica.

Nella sua lunghissima carriera Irene Grandi ha realizzato ben 15 album, ha collaborato con moltissimi grandi artisti della scena musicale italiana e ha mescolato diversi generi musicali, dal pop al soul fino al rock e al blues. La cantante di Prima di partire per un lungo viaggio ha anche cantato in spagnolo e ha preso parte a ben cinque edizioni del Festival di Sanremo, ottenendo nel 2000 un prestigioso secondo posto con la canzone La tua ragazza sempre.

Irene Grandi vita privata

Conosciamo benissimo, dunque, l’aspetto pubblico della carriera di Irene Grandi, ma cosa sappiamo della sua vita privata? La cantante de La cometa di Halley è stata sposata per ben due volte, la prima con Alessandro Carotti. La loro è stata una storia molto passionale: dopo appena un mese di fidanzamento, nel febbraio 2003 i due decidono di sposarsi a Las Vegas, ma tornati in Italia le cose non sono andate molto bene tra loro. Carotti ha iniziato a condurre una vita sregolata, arrivando spesso allo scontro con Irene, finché i due non hanno deciso di lasciarsi nel 2009, per divorziare nel 2015. L’ex marito della cantante non ha mai nascosto le sue responsabilità nella fine del matrimonio e dopo aver chiuso questa storia Irene Grandi è andata avanti per la sua strada, ritrovando l’amore.

Nel luglio 2018, infatti, la cantante di Bruci la città ha sposato Lorenzo Doni, avvocato fiorentino che Irene pare abbia conosciuto tramite degli amici in comune. Si sa molto poco dell’uomo, se non che è un appassionato sportivo, soprattutto di golf, sport che insegna in Sardegna. Anche in questo caso, però, la storia d’amore non ha avuto futuro. La coppia ha deciso infatti di lasciarsi proprio quest’anno e a tal proposito, Irene Grandi ha raccontato al Corriere Fiorentino di provare un sano egoismo che non le consente di legarsi troppo e che le impedisce di mettere la vita privata prima di quella lavorativa. Il matrimonio con Lorenzo Doni, quindi, non ha funzionato e la cantante è tornata single.

Nella sua vita, Irene Grandi non ha mai avuto figli e non ha mai affrontato direttamente l’argomento, probabilmente non ha mai trovato una situazione stabile che le permettesse di pensare di mettere su famiglia, considerando anche quanto sia importante nella sua vita il lavoro.