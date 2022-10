Cristina Uomini e Donne chi è: corteggia Armando

Chi è Cristina? Conosciamo meglio una delle corteggiatrici di Armando, tra i cavalieri di Uomini e Donne più chiacchierati.

Uomini e Donne entra nel vivo, il che spinge verso equilibri di coppia sempre più definiti. Gli interessi diventano palesi, anche se siamo soltanto nelle prime fasi del programma di Maria De Filippi.

Si è parlato molto di Armando Incarnato, cavaliere napoletano dal bel caratterino, sceso in campo per difendere l’amica Ida Platano. Come va invece la sua vita sentimentale? Qualcosa potrebbe scattare con la corteggiatrice Cristina?

Lei ha 42 anni, tre anni in meno di lui, e vive a Roma. Una distanza tutt’altro che eccessiva tra loro, il che gioca in favore della frequentazione. Era stata chiamata in causa da Riccardo, che in privato le aveva chiesto il suo numero di telefono. La donna ha però spiegato di non avere alcuna intenzione. Tutto deve passare attraverso il filtro di Uomini e Donne, almeno in questa fase.

Cristina tra Riccardo e Armando

Tutto ciò ha portato a un breve contrasto con Riccardo e, infine, pare lei abbia accettato il numero di Armando. Il rapporto non è però rose e fiori e anzi stenta a decollare. I due hanno avuto un confronto in studio e, dopo non aver escluso la possibilità di uscire con Riccardo, lei spiega: “Mi piace esteticamente ma quello che ho visto in televisione non corrisponde del tutto alla realtà”.

Tutto lascia pensare ad atteggiamenti troppo diversi in fase di conoscenza. Il primo ad aver frenato pare sia stato il cavaliere ma, stando a queste parole, la schietta Cristina non ritiene possa essere lui il tipo giusto da avere al fianco.

La storia è ancora aperta e probabilmente il triangolo proseguirà per un bel po’. Intanto è scontro diretto tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Contro quest’ultimo si è schierato anche Gianni Sperti. Un astio generale, che ovviamente non esclude Tina. Ha provato a invitare Federica a prendere un caffè prima di decidere se sedersi o meno tra i corteggiatori del trono classico.

Il cavaliere gli ha dunque rinfacciato il timore d’essere eliminato: “Federica perdi tempo con uno che ha preso in giro tutti? Ha lasciato il numero a Cristina e preso in giro Ida. Tornerà a frequentare Roberta. Non hai le p***e, altrimenti ti saresti seduto tra i corteggiatori”.