Chef Nusret chi è che taglia la carne: patrimonio

Chef Nusret chi è il famoso imprenditore e macellaio e a quanto ammonta il suo ingente patrimonio

Lo Chef Nusret Gokce, noto come Salt Bae o semplicemente come Nusret, è un famosissimo imprenditore e macellaio. Ospite anche di Emigratis 2022 nella puntata del 5 ottobre e soprattutto diventato un personaggio a dir poco virale grazie al suo peculiare modo di condire la carne col sale. Nusret nasce in Turchia, nella città di Erzurum, il 9 agosto 1983. Il futuro chef non riesce a completare gli studi a causa delle difficili condizioni economiche della sua famiglia e così, lasciata la scuola in prima media, Nusret inizia a lavorare come apprendista macellaio a Istanbul. È l’inizio di una carriera spettacolare, perché Nusret si costruirà piano piano un’esperienza incredibile nel mondo della ristorazione. Per scoprire i segreti del mestiere ha lavorato in giro per il mondo, anche gratis, viaggiando in paesi come Argentina e Stati Uniti, dove la carne è praticamente un culto. Nel 2010 quindi, tornato col suo bagaglio d’esperienza, Nusret ha aperto il suo primo ristorante a Istanbul, seguito da quello a Dubai 4 anni dopo. Oggi, Salt Bae può vantare un’incredibile catena di ristoranti sparsi in giro per il mondo, in città come Londra, New York, Dallas e Los Angeles.

La fama di Nusret chef visto a Emigratis 2022, come detto, è dovuta anche a un famosissimo video diventato virale e che ha generato un meme diffuso ovunque in rete. Il video s’intitola Ottoman Steak e risale al 7 gennaio 2017. La clip rappresenta lo chef intento a condire la carne facendo cadere in maniera peculiare il sale, ovvero calandolo prima dalle dita sull’avambraccio e poi nel piatto. Questa immagine ha fatto il giro del mondo e Nusret, soprannominato da quel momento Salt Bae, ha ottenuto una fama incredibile, diventando uno dei più famosi chef del mondo.

Chef Nusret: il patrimonio

La storia di Chef Nusret è sicuramente incredibile. Da zero, il turco ha costruito un patrimonio importante grazie alle sue abilità culinarie e alla sua capacità mediatica. Il patrimonio dello chef, al momento, ammonta a circa 50 milioni di euro, cifra costruita sia dalla sua attività come ristoratore, con i molti locali sparsi per il mondo, che dalla sua fama sui social, con le sponsorizzazioni su Instagram che gli valgono ingenti guadagni. In media, una cena in uno dei ristoranti di Salt Bae costa fino a 2.000 euro a testa. Ci sono tagli di carne molto prestigiosi che possono arrivare a costare 600-700 euro: si tratta ovviamente di cibo di altissima qualità, che Chef Nusret sa preparare al meglio.

Tutti i suoi ristoranti, secondo le stime che circolano in rete, hanno un valore di circa un miliardo: un vero e proprio impero, che Salt Bae ha messo su insieme a un suo amico di vecchia data, diventato suo socio. Come detto, poi, altri guadagni importanti vengono dalle collaborazioni sui social, con lo chef che vanta quasi 50 milioni di followers su Instagram. Numeri vertiginosi per Nusret, che da zero ha davvero saputo costruire un patrimonio stellare.