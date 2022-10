Adriano Pappalardo incidente cosa è successo: vivo per miracolo

Adriano Pappalardo incidente cosa è successo al cantante che ha corso un brutto pericolo e ha rischiato addirittura la vita

Momenti di panico per Adriano Pappalardo, che ha corso un bel rischio rimanendo vittima di un terribile incidente che poteva davvero costargli caro. Il cantante il 3 agosto del 2016 ha infatti rischiato la vita mentre era a Norma, in provincia di Latina, intendo a dilettarsi col parapendio. Durante l’attività, il cantante di Ricominciamo ha avuto un incidente che ha reso necessario l’immediato trasporto nel vicino ospedale Santa Maria di Goretti di Latina, dove l’artista è stato subito sottoposto ai controlli del caso.

All’arrivo nella struttura medica, al cantante sono stati riscontrati diversi danni, tra cui una frattura della tibia, diverse fratture costali e delle contusioni polmonari. I danni sono stati provocati da un duro schianto al suolo, ma per fortuna si è trattato solo di un grande spavento. Considerando l’entità dell’incidente, Adriano Pappalardo ha davvero rischiato la vita, ma per fortuna se l’è cavata solo con qualche frattura. Il cantante è dovuto rimanere per diverso tempo lontano dalle scene, per riprendersi dalla convalescenza, ma si è completamente ripreso ed è tornato alla sua vita di tutti i giorni.

Chi è Adriano Pappalardo

Nato in provincia di Lecce, a Copertino, il 25 marzo 1945, Adriano Pappalardo si avvicina alla musica in età adolescenziale, arrivando anche a scontrarsi con la famiglia, in particolare col padre, contrario alla sua passione. Adriano se ne va così di casa, in cerca del suo successo, e nel 1971 ottiene il suo primo contratto discografico, grazie all’intervento di un mito della musica italiana come Lucio Battisti. Nasce così la carriera musicale e televisiva di Adriano Pappalardo, che ottiene il maggior successo della sua carriera col brano Ricominciamo, divenuto una vera e propria pietra miliare della tradizione musicale italiana.

Negli anni ’80 Pappalardo si avvicina anche al cinema, debuttando nel 1984 sul grande schermo in A tu per tu di Sergio Corbucci. Progressivamente amplia le sue attività, apparendo con sempre più frequenza in televisione e al cinema e arrivando a creare un suo programma sul piccolo schermo: Casa Pappalardo. Tra i momenti più iconici della sua carriera c’è senza dubbio la partecipazione all’Isola dei famosi nel 2003, la prima volta del noto programma.

Per quanto riguarda la sfera privata, il cantante è da tempo legato con Lisa Giovangoli, con cui ha avuto anche un figlio di nome Laerte. I due si sono fidanzati nel 1972 e sposati dopo addirittura 38 anni di fidanzamento. Un matrimonio arrivato tardi anche perché la donna, prima di conoscere Adriano, era stata sposata con un altro uomo e aveva avuto un figlio di nome Marco. Per il resto, non conosciamo molte informazioni sulla vita della moglie di Pappalardo.