Anticipazioni Gf Vip 6 ottobre Marco Bellavia torna e rivela, caso Gegia

Anticipazioni GF Vip stasera 6 ottobre cosa succede in questa puntata: Marco Bellavia torna con rivelazioni choc, il caso Gegia: sarà radiata?

Le anticipazioni del Gf Vip 7 di stasera 6 ottobre vedono: un possibile ritorno di Marco Bellavia, Gegia nel mirino dell’albo degli psicologi del Lazio e nuovi ingressi. È infatti stato un inizio a dir poco scoppiettante per il Grande Fratello Vip 7, che ha dovuto subito fare i conti con tantissime polemiche e un caso che ha sollevato una marea di critiche. Stiamo parlando chiaramente di tutta la vicenda che ha riguardato Marco Bellavia, bullizzato per molti telespettatori dagli altri inquilini della casa dopo aver palesato i suoi problemi di depressione. La situazione è a dir poco degenerata, con ondate di polemiche sui social, la presa di distanza degli sponsor e addirittura l’intervento del Codacons. Un caos che Alfonso Signorini ha dovuto gestire e lo ha fatto squalificando Ginevra Lamborghini, rea di aver pronunciato la frase “Uno così merita di essere bullizzato” nei confronti di Bellavia.

Gran parte degli spettatori, però ha ritenuto che le decisioni di Alfonso Signorini siano state insufficienti e il dibattito intorno al caso si è tutt’altro che placato. Ora, con la nuova puntata alle porte, il tema torna a essere caldo e con tutta probabilità verrà dibattuto nella puntata di stasera 6 ottobre. Si tornerà, quindi, a parlare di Marco Bellavia e stando a quanto riportato in anteprima da Mattino 5 l’ex conduttore di Bim Bum Bam sarà ospite del GF VIP questa sera, pronto a tornare nella casa per un confronto con gli altri concorrenti e per delle rivelazioni clamorose. Bellavia si è fatto rivedere sui social e ha dimostrato di essersi ripreso, mostrando un lato di sé molto diverso da quello scosso che abbiamo visto nella casa. Si è parlato molto in questi giorni di una sua possibile presenza all’interno della Casa stasera nella puntata del 6 ottobre e a quanto pare questo scenario dovrebbe verificarsi, stando all’esclusiva di Mattino 5.

Insomma, il caso Bellavia continuerà a tenere banco anche nella puntata di stasera. Si tratta di un’arma a doppio taglio, perché se da un lato il ritorno di Marco potrebbe aiutare a mettere alle spalle la questione tramite chiarimenti, dall’altra potrebbe far sollevare nuove polemiche e mettere ancora di più il GF Vip nell’occhio del ciclone. Sicuramente è un tema ancora caldo e impossibile da evitare, vedremo come sarà gestito, ma sarà al centro della puntata di questa sera a partire dalle 21.30.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6 ottobre: Gegia radiata e Mehmet

Il caso Bellavia ha messo in cattiva luce parecchi concorrenti, tra cui Gegia, che si è scontrata molto duramente con l’ex inviato di Stranamore. La comica si è salvata dalle sanzioni di Signorini, ma è finita nella morsa dei fan, che hanno chiesto a gran voce dei provvedimenti contro di lei. In particolare, il suo caso è stato segnalato numerose volte all’Ordine degli Psicologi del Lazio, di cui Gegia fa parte, e l’organizzazione sta valutando la sua posizione. Gegia si è dimostrata a dir poco insensibile alla sofferenza di Bellavia e sicuramente, come psicologa, è stata protagonista di un comportamento scorretto. L’Ordine ha annunciato che, dopo le molte segnalazioni arrivate, è stata aperta un’istruttoria e l’indagine potrebbe portare alla radiazione.

Gegia ancora non sa del rischio che sta correndo, quindi vedremo se ne sarà informata e come reagirà. Molto probabilmente, comunque, si tornerà a parlare di Mehmet Bozkurt, il presunto fidanzato di Gegia. La comica l’ha presentato così al Grande Fratello Vip, ma l’uomo non ha confermato la liaison, ammettendo di conoscere la donna, ma non fornendo ulteriori dettagli. La gieffina ha invece raccontato che i due si sono conosciuti all’aeroporto di Istanbul e che la loro conoscenza è proseguita tramite messaggi e telefonate, fino a che non è scoppiato l’amore con la dichiarazione del turco. Una storia di cui non esistono prove concrete e di cui si parlerà molto probabilmente nella puntata di stasera, visto che era un tema caldo prima del caso Bellavia.

Anticipazioni GF Vip 6 ottobre: nessuno è in nomination

L’ultima vicenda che ha turbato gli equilibri nella Casa è stata Sara Manfuso che ha lasciato il reality un altro fulmine a ciel sereno che ha caratterizzato la giornata di ieri, insieme al sospetto stop delle trasmissioni. Nella puntata del 6 ottobre del Gf Vip, quindi, si parlerà sicuramente di questa situazione, ma per il resto non ci sono nomination. Nessuno è a rischio eliminazione e quindi, per il momento, i concorrenti possono essere tranquilli. D’altronde la casa negli ultimi giorni ha perso molti inquilini, con gli addii di Marco e Sara, l’eliminazione di Ciacci e la squalifica di Ginevra. Stasera, salvo sorprese, nessuno abbandonerà la casa.

Senza un televoto per le nomination, è tempo di ragionare invece al contrario, ovvero sui preferiti. Al momento, stando ai sondaggi, in testa alla classifica di gradimento del pubblico, c’è Nikita Pelizon, con alle spalle Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà. Questi sono al momento i concorrenti che godono maggiormente del favore del pubblico e a tal proposito, un tema della puntata potrebbe proprio essere il triangolo tra Giaele, Edoardo e Antonella che sta appassionando gli spettatori. Spazio probabilmente anche al dramma di Wilma Goich per la morte prematura di sua figlia Susanna Vianello. Si vocifera anche di possibili nuovi ingressi dopo tre eliminati dal reality. Chi entra avrà un clima particolare da gestire.

Insomma, sono tantissimi gli argomenti che troveranno spazio in questa nuova puntata del GF VIP 7. Dal possibile ritorno di Marco Bellavia all’addio di Sara Manfuso, fino a tutto ciò che riguarda Gegia, circondata dalle polemiche tra l’istruttoria dell’Ordine degli Psicologi e i dubbi sulla sua relazione. L’appuntamento con questo e molto altro va a giovedì 6 ottobre, come al solito a partire dalle ore 21:45 circa su Canale 5.