GF VIP perché Sara Manfuso ha lasciato la Casa VIDEO

Sara Manfuso ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP. Un altro concorrente dice addio dopo Marco Bellavia.

Giorni delicati per il Grande Fratello VIP. Sara Manfuso ha infatti scelto di lasciare la casa di punto in bianco. Ore decisamente complesse, con la diretta del reality interrotta per molte ore. I concorrenti sono rimasti di stucco e in gruppo l’hanno accompagnata alla porta rossa.

Voleva fortemente ritornare alla sua vita e ha preteso che il GF le consentisse di andarsene. Non una scelta semplice, considerando anche come prevedibilmente ci sarà una penale da pagare. La produzione ha tentato di convincerla e fa sapere come i problemi tecnici e l’interruzione del live streaming non avrebbero nulla a che fare con quanto accaduto con Sara Manfuso.

È stata proprio lei a spiegare agli altri concorrenti il motivo che l’ha portata ad andare via. Riguarda ovviamente Marco Bellavia. Gli ultimi giorni sono stati tremendi e i “vipponi” di Alfono Signorini sono stati travolti dalle polemiche. Il pubblico li ha criticati fortemente e nella puntata di lunedì 3 ottobre è stato affrontato il tema in maniera diretta.

Squalificata Ginevra Lamborghini, che aveva pronunciato la frase: “Te lo meriti d’essere bullizzato”. Con un televoto lampo è stato poi eliminato Giovanni Ciacci, altro grande accusato per il suo atteggiamento nei confronti dell’ormai ex concorrente. I social hanno inoltre preso di mira Gegia, che avrebbero voluto già fuori dai giochi.

Sara Manfuso ha subito pesantemente questo clima e intende difendersi dall’esterno. Lo ha spiegato così dinanzi alla porta rossa, in attesa di uscire: “Non esco per mio marito, macché. Ci stavo bene qui, ma è la cosa giusta che sento di fare. È difficile, certo. Ho legato con tutti, chi più e meno. Avrei continuato ma dopo quello che è successo non ci riesco. Devo stare bene con me stessa. Contatterò Marco e gli parlerò, da parte di tutti. Abbiamo dei valori e vanno difesi a testa alta. Non siamo tutti delle m***e. Siamo persone dignitose. Io lotterò da fuori e voi continuerete a farlo qui dentro”.

Un ultimo commento da parte di Gegia, non passato inosservato ai social. L’attrice le ha chiesto di difenderli dall’esterno, perché lei non riesce a farlo all’interno della casa. Si sente schiacciata in qualche modo e ha dunque subito il “processo” senza un’adeguata capacità difensiva. Parole che di certo faranno discutere i telespettatori.