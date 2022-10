Grande Fratello Vip sospeso cosa sta succedendo al programma di Canale 5, la cui diretta è stata oscurata

Non c’è pace per la settima edizione del Grande Fratello Vip 7, che dopo il tutto il caos che ha fatto seguito al caso Marco Bellavia si trova a dover gestire un’altra situazione insolita. Durante la giornata di mercoledì 5 ottobre, infatti, è saltata la diretta che trasmette le immagini da dentro la casa. Non si è trattato di un problema tecnico di breve durata, bensì di uno stop prolungato, che ha portato a molte proteste sui social. Su Twitter, ad esempio, moltissimi fan stanno protestando, sostenendo che ci sia qualcosa dietro a questo stop improvviso. Nessun problema tecnico, bensì una scelta mirata, perché in questa stagione sta davvero succedendo di tutto e secondo molti ci sarebbe qualcos’altro dietro a questo stop.

Tra le ipotesi che stanno circolando in rete una di quelle che sta prendendo maggiore seguito è quella relativa a un possibile addio di Sara Manfuso al programma. Secondo molti, il programma sarebbe stato sospeso proprio per gestire questa situazione al riparo dalle telecamere e per evitare altri casi come quello che ha contrassegnato le ultime giornate. Molti gridano alla censura, ma da Mediaset si parla solo di problemi tecnici e che non c’è alcun caso da gestire. Insomma, la situazione è delicata e dal Grande Fratello, per il momento, non arriva alcuna conferma ufficiale.

Per ciò che riguarda Sara Manfuso, invece, sembra che la gieffina sia veramente in procinto di lasciare il programma, ma ciò secondo le indiscrezioni rilasciate dagli addetti ai lavori non c’entra nulla con i problemi di trasmissione. Resta però il fato che dopo tutto il caso Bellavia questo stop della messa in onda risulta molto sospetto e non fa altro che aumentare le polemiche dei fan.

Grande Fratello Vip Codacons

A proposito del caso Bellavia, dopo tutto ciò che è successo, il Grande Fratello Vip è finito nel mirino del Codacons, che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, chiedendo di indagare su possibili violazioni e illeciti. Il Codacons ha accusato la trasmissione di essersi resa protagonista di episodi gravi e altamente diseducativi e ha rimproverato gli autori di non aver preso dei provvedimenti adeguati a ciò che è successo. Raccogliendo le lamentele di moltissimi spettatori, il Codacons ha deciso così di scendere in primo piano per accertarsi che ciò che è successo con Marco Bellavia venga sufficientemente punito.

Insomma, il caso Bellavia è destinato a lasciare importanti strascichi. Prima le proteste dei fan, poi la presa di distanza degli sponsor e ora l’esposto del Codacons. Il GF VIP ha risposto con la squalifica della sola Ginevra Lamborghini, una misura che è stata ritenuta insufficiente da moltissime persone. Mentre questa polemica non accenna a placarsi, la sospensione della messa in onda getta benzina sul fuoco, alimentando il caos che sta dominando questa settima stagione. La speranza è che la produzione faccia presto