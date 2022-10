Sponsor Grande Fratello VIP quali sono: l’elenco completo

Sponsor Grande Fratello VIP alla scoperta di tutte le partnership di sponsorizzazione che si trovano all’interno del programma

Clima teso all’interno del Grande Fratello VIP, cominciato subito con una questione molto delicata. Dopo appena una settimana di convivenza, è scoppiato immediatamente un caso all’interno della casa, che ha portato poi alla decisione di Marco Bellavia di lasciare il programma. L’oramai ex gieffino ha palesato dei disagi al suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, chiedendo ad alta voce aiuto in quanto stava vivendo una situazione psicologica molto difficile. Marco Bellavia è apparso in evidente difficoltà, tanto che Alfonso Signorini aveva deciso di affiancargli un team di psicologi per andare a fondo alle ragioni di queste difficoltà e soprattutto per capire se i disagi che stava vivendo erano circostanziali, dovuti alla nuova eccezionale situazione dentro il reality show, oppure se derivavano da una qualche malattia più seria.

Come ben sappiamo, la situazione è quindi sfociata nell’addio di Marco Bellavia e le polemiche si sono prolungate dopo aver visto la reazione, abbastanza assurda, degli altri inquilini quando hanno ricevuto la notizia della rinuncia di Marco a continuare la sua esperienza. Quasi nessun supporto è arrivato all’ex inviato di Stranamore e ciò ha fatto storcere il naso a moltissimi fan, che hanno alzato parecchie polemiche sui social e chiesto dei provvedimenti disciplinari a riguardo. Pareri negativi intorno alla vicenda sono arrivati però anche dagli sponsor del GF VIP, in particolare da Amica Chips, che tramite il proprio profilo Instagram ha voluto dissociarsi con forza da ciò che è accaduto nella casa, esprimendo tutta la propria condanna verso il comportamento dei protagonisti del GF VIP. Un comunicato acceso e deciso, cui hanno fatto seguito altre prese di posizione degli altri sponsor.

Sponsor Grande Fratello VIP: quali sono

Come è lecito immaginare, un programma così ampio ha ovviamente moltissimi sponsor. Oltre ad Amica Chips, uno dei main partner dello show che ha espresso con forza la propria posizione contraria rispetto a ciò che è successo nella casa, anche la società di gelato TooA, altro sponsor del programma, ha preso le distanze dal GF VIP, ritenendo “inaccettabile e lesivo” il comportamento dei concorrenti.

Questi, dunque, i primi sponsor che iniziano a prendere le distanze dal GF VIP, ma ora bisognerà capire quale sarà il comportamento degli altri partner. I brand che sostengono il programma di Alfonso Signorini sono svariati, dalla società di make up Naj Oleari Beauty all’azienda di abbigliamento Givova. Ci sono poi la De Cecco, la 958 Santero, che insieme ad Amica Chips allieta le feste dei vipponi nella casa. Infine, sempre sul cibo abbiamo i famosi snack Mikado e Toraldo per il caffè.

Altri sponsor che trovano spazio in questa edizione del programma sono Inchipla, che si dedica alla fornitura di detersivi, Lisola che fornisce materiale per i letti e Breil, uno degli sponsor principali del programma. Infine, la cucina della casa è firmata da Di Iorio Cucine. Questi sono i tantissimi brand che appaiono nel programma e lo sostengono. Ora, questi, si trovano a vivere una situazione complessa, perché l’associazione al programma li espone a tutte le polemiche che stanno imperversando. Alcuni sponsor hanno già preso le distanze dal GF VIP, vedremo quale sarà il comportamento degli altri: sicuramente l’inizio non è dei più facili per il reality show di Alfonso Signorini.