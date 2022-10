Anticipazioni Grande Fratello Vip 3 ottobre: le scelte su Marco Bellavia

Stasera 3 ottobre al Grande Fratello VIP i provvedimenti disciplinari per i concorrenti coinvolti nel caso Marco Bellavia

Le anticipazioni del Grande Fratello VIP non sono state mai così importanti come quelle di stasera 3 ottobre. “Marco Bellavia bullizzato” ha fatto il giro del web coinvolgendo tutta Italia con l’hashtag #iostoconbellavia fino alle urla fuori dalla Casa contro i concorrenti che hanno attaccato maggiormente per la sua malattia il volto di Bim Bum Bam. Dalle anticipazioni del GF VIP tutti vogliono sapere questa sera Alfonso Signorini quali provvedimenti disciplinari prenderà nei confronti dei concorrenti che maggiormente si sono macchiati di bullismo secondo i telespettatori? In molti su Twitter che seguono il reality chiedono che Giovanni Ciacci, Gegia, Ginevra Lamborghini, Charlie Gnocchi e Wilma Goich siano squalificati mentre in molti temono che come accaduto in altre circostanze, seppur meno gravi come le parole di Katia Ricciarelli nei confronti di Lulù Selassie, finisca tutto in una ramanzina del conduttore.

Non può finire a tarallucci e vino questa brutta pagina di televisione dato che anche molti personaggi famosi della tv e dello spettacolo si sono schierati a favore di Marco Bellavia come Karina Cascella, Maria Teresa Ruta, Alex Belli e Tommaso Zorzi. Siamo in grado di dirvi nelle anticipazioni del Grande Fratello VIP della puntata di lunedì 3 ottobre che ci saranno provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni concorrenti. Gli autori e lo stesso conduttore sembrerebbero secondo voci di corridoio molto arrabbiati per quanto successo a Marco Bellavia e fino all’ultimo minuto ufficializzeranno provvedimenti severi che potrebbero comportare addirittura la squalifica ma staremo a vedere. Molti sponsor del Grande Fratello VIP 7 come Amica Chips si sono dissociati dal comportamento dei concorrenti che hanno fatto gruppo contro l’ex di Paola Barale ed è un aspetto molto importante questo e che ha un peso specifico sulle scelte che verranno fatte su Gegia, Wilma Goich, Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini che ha detto ad Antonino Spinalbese di essersi resa conto di aver fatto bullismo su Marco Bellavia senza accorgersene. È sincera o dopo le urla fuori dalla Casa si vuole ripulire l’immagine? Sembrerebbe che anche Giovanni Ciacci abbia detto agli altri concorrenti di organizzarsi su cosa dire riguardo il loro comportamento con Marco Bellavia proprio per evitare provvedimenti disciplinari.

Anticipazioni Grande Fratello VIP 3 ottobre: Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Dalle anticipazioni del Grande Fratello VIP di questa sera 3 ottobre sappiamo che quasi gran parte della puntata sarà dedicata a quello che è successo nella Casa e a Marco Bellavia ma non mancherà tempo per una storia d’amore che potrebbe nascere tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Se c’è curiosità sul regolamento del Grande Fratello VIP e se Marco Bellavia per aver lasciato la Casa debba pagare pure la penale, si alimenta la curiosità dei telespettatori del reality sulle ship che stanno nascendo. I primi baci al Grande Fratello VIP 7 non ci sono ancora stati salvo uno proprio tra Edoardo Donnamaria e Daniele Del Moro, una sorta di scherzo riguardo la nascita di nuovi amori all’interno della Casa. Antonella Fiordelisi e il volto di Forum nelle ultime ore sono sempre più vicini scambiandosi bacetti, frasi allusive e teneri abbracci.

L’ex schermitrice non ha mai negato l’interesse per il gieffino mentre Edoardo Donnamaria ha fatto coming out definendosi fluido e confermando di aver avuto delle storie anche con uomini. Nelle ultime ore c’è sempre grande interesse per cosa è successo tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese ribattezzati su Twitter i GinTonic. Dopo la puntata di giovedì scorso, la sorella di Elettra e l’ex di Belen si sono avvicinati ancora di più nonostante lei abbia dichiarato in puntata di essere impegnata con una persona conosciuta poco prima di entrare nella Casa. Nelle ultime ore ha ricevuto molte condivisioni su Twitter con l’hashtag #gintonic, il video di Ginevra Lamborghini che cantando accarezzava Antonino Spinalbese e gli metteva la crema sul viso mentre lui faceva un bagno caldo. Attenzione però non è solo puntata di stasera dedicata a Marco Bellavia e nuovi amori, al Grande Fratello VIP continuano a registrarsi concorrenti che superano il limite come Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso che hanno insinuato che Nikita Pelizon porti sfortuna.

Anticipazioni GF VIP: televoto per le nomination annullato

Come ben sapete, senza bisogno di anticipazioni, al Grande Fratello VIP questa sera 3 ottobre il televoto per chi era in nomination è stato annullato a causa del ritiro di Marco Bellavia. Ma chi era in nomination? Proprio Marco Bellavia era in lizza per essere eliminato insieme a Giovanni Ciacci e Giaele De Donà, una beffa potremmo dire per l’ex volto di Bim Bum Bam che dai sondaggi era ritenuto il primo a salvarsi grazie alle preferenze del pubblico mentre le proiezioni del sentiment social vedevano Giovanni Ciacci come primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello VIP. Stando sempre ai sondaggi Antonella Fiordelisi, che si è distinta per esser stata insieme a Luca Salatino una delle poche se non la sola a capire cosa stava succedendo a Marco Bellavia, potrebbe essere riconfermata la preferita del pubblico.

Invece nel mirino del pubblico social con l’hashtag #iostoconbellavia c’è Gegia psicologa che rischia la radiazione dall’ordine degli psicologi del Lazio. L’attrice è accusata infatti di aver maltrattato Marco Bellavia e non aver compreso lo stato mentale del conduttore, un comportamento inaccettabile per chi dovrebbe capire meglio di tutti come interagire con un malessere così importante. La stessa Gegia sarebbe dovuta essere questa sera protagonista del caso Mehmet, il suo presunto fidanzato turco ma altri argomenti stando alle anticipazioni avranno spazio questa sera al Grande Fratello VIP.