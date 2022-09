Marco Bellavia e Paola Barale svelato retroscena “con me per pietà”

Il bello di Bim Bum Bam Marco Bellavia ha avuto svariate storie d’amore. Fidanzato tempo fa con Paola Barale, ha raccontato un retroscena su di lei.

Da Bim Bum Bam alla serie TV Kiss me Licia con Cristina D’Avena, Marco Bellavia ha preso parte a una fetta importante della televisione italiana. Programmi per ragazzi che lo vedevano come il bello del piccolo schermo. Ne ha avute di ragazze al secolo, come spesso è stato ricordato nella casa del Grande Fratello Vip, dove c’è odore di love story con Pamela Prati. Una delle sue ex storiche è stata Paola Barale. Un rapporto che risale ai primi anni Novanta.

Ha raccontato interessanti e sorprendenti retroscena su di lei, intervistato tempo fa da Caterina Balivo nello studio di Vieni da me. Un amore durato ben tre anni, al termine del quale vi è stato uno scherzetto non di poco conto da parte della showgirl e conduttrice. Ha approfittato del fatto che lui avesse lasciato la sua motocicletta a casa di lei, dove convivevano. Lui è andato a vivere altrove a Milano, dove non aveva spazio per riporla. Cosa fa quindi Paola Barale: la ripone con un carro attrezzi fa un video con quello che sarebbe diventato suo marito Gianni Sperti, che già viveva con lei ma solo in amicizia all’epoca.

Le belle storie d’amore nascono e finiscono, ha raccontato in tv. La show girl e il volto di Kiss me Licia si sono lasciati a suo dire perché erano giovani e volevano esplorare e provare cose nuove. Alla fine si sono lasciati come capita a tanti. Se però il fidanzamento durato 3 anni tra Bellavia e la Barale è finita con la vicenda della moto (recuperata dopo sei mesi di prese in giro), non è iniziata “meglio”.

Marco Bellavia ha sorpreso tutti nel dire che con Paola Barale si sono conosciuti grazie a un pugno sul volto: al primo appuntamento l’ex moglie di Gianni Sperti lo aspettava con le pizze mentre a lui stavano mettendo dei punti. Il famoso pugno il conduttore di Bim Bum Bam lo aveva avuto a seguito di una lite dopo una partita di calcio. La protagonista di Buona Domenica nei giorni post primo incontro ha fatto da crocerossina. “Si è impietosita e forse la Barale si è fidanzata con me proprio per pietà” ha svelato a Vieni da Me Marco Bellavia sulla sua storia con la famosa show girl.