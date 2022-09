Chi è Marco Bellavia: concorrente Grande Fratello VIP

Chi è Marco Bellavia, uno dei nuovi concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip presentati da Alfonso Signorini nella prima puntata

La prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip introduce i nuovi concorrenti che popoleranno la casa nei prossimi mesi. Alfonso Signorini ha deciso di mantenere il segreto circa il cast di questa stagione, scegliendo la presentazione in corso d’opera una volta aperte le danze, anche se le molte indiscrezioni uscite in questi giorni hanno un po’ rovinato i piani del deus ex machina che agisce dietro le quinte del grande show di Canale 5. Comunque sia, questa prima puntata del GF Vip 7 presenta i nuovi concorrenti e tra questi c’è Marco Bellavia, volto noto della televisione, pronto a cimentarsi in una nuova veste sul piccolo schermo.

Esperienza nuova per il conduttore, che è abituato ad agire in televisione, ma non sotto la lente d’ingrandimento di un reality show. Sarà sicuramente stimolante sperimentare un altro modo di vivere la televisione, dopo che per anni l’ha popolata come protagonista in altre vesti.

Chi è Marco Bellavia

Nato a Milano il 9 dicembre 1964, Marco Bellavia si diploma al liceo scientifico e poi inizia a studiare Scienze geologiche all’Università di Milano, cambiando però presto strada. Mentre studia inizia infatti a lavorare come modello e si fa attrarre dal mondo dello spettacolo, scegliendo dunque di lasciare gli studi e percorrere questa via. Nel 1986 debutta dunque in televisione nella serie Love Me Licia insieme a Cristina D’Avena. Dopo aver preso parte ad alcuni spin-off della sera, nel 1990 arriva la svolta: la conduzione di Bim Bum Bam. Nello storico programma di Italia 1 Marco Bellavia diventa un volto noto della televisione, rimanendo al timone dello show fino al 2001.

Dopo la fine di questa esperienza, Marco lavora ad altri due grandi programmi di Mediaset come Forum e Stranamore, ma con l’arrivo del nuovo secolo la sua carriera televisiva scema. Il nuovo concorrente del Grande Fratello continua a lavorare per emittenti come Gambero Rosso Channel, Telenova e Canale Italia, uscendo progressivamente di scena. Ora a parecchi anni di distanza si sta consumando il suo rientro a Mediaset, stavolta però nelle inedite vesti di concorrente di un reality show.

Passando alla sfera privata del nuovo protagonista del GF Vip, Bellavia ha avuto una relazione con un personaggio molto noto dello spettacolo italiano: Paola Barale. La loro storia è andata avanti dal 1992 al 1995, negli anni in cui Bellavia era alla guida di Bim Bum Bam. Dopo la fine della storia la vita sentimentale del conduttore è rimasta molto in ombra: sappiamo che nel 2007 ha avuto un figlio con una donna di nome Elena, non appartenente però al mondo dello spettacolo. Per il resto della sua sfera privata non conosciamo molto, ma sappiamo che negli ultimi tempi all’attività di giornalista televisivo ha affiancato quella di mental coach, una dote che sicuramente gli tornerà molto utile nella casa.