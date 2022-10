Antonella Fiordelisi rifatta prima e dopo FOTO

Com’è cambiata Antonella Fiordelisi? Le foto prima e dopo la chirurgia plastica incuriosiscono i fan, che la trovavano splendida al naturale.

Antonella Fiordelisi si è rifatta e non lo ha mai nascosto anche se piccoli ritocchi per una bellezza già mozzafiato. Infatti il prima e dopo della gieffina come potete ammirare in foto è davvero impercettibile. L’ex promessa della scherma è molto giovane, ha 33 anni, eppure vanta già svariati anni nel mondo dello spettacolo, principalmente come influencer. Si iniziò a parlare di lei quando era una splendida ventenne, a causa di messaggi pubblicati con Gonzalo Higuain. L’attaccante aveva fatto degli apprezzamenti e in privato le aveva chiesto foto del lato B. Lei era molto piccola e la cosa fece scalpore, fino a sfuggirle di mano.

La notorietà era però dietro l’angolo e col tempo ha detto addio allo sport, dedicandosi alla carriera sul web. Col tempo ha preso parte a programmi come Uomini e Donne come corteggiatrice di Mattia Marciano e Temptation Island, come tentatrice dell’ ex di Sara Affifella, fino a trovare spazio tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Qui, dopo un inizio difficile, si è messa in mostra per essere stata l’unica a dare reale supporto a Marco Bellavia durante la sua crisi. Il pubblico ha così potuto vedere un nuovo lato di lei.

Antonella Fiordelisi rifatta: prima e dopo la chirurgia

Prima e dopo i ritocchini Antonella Fiordelisi è sempre bellissima. Nata a Salerno il 14 marzo 1988, Antonella Fiordelisi era una talentuosa schermitrice, al punto da entrare nella sezione Under 20 Spada. A 15 anni ottiene il premio come Campione d’Italia a squadre per la promozione in A2. Si è laureata poi in Scienze politiche, continuando però a coltivare un chiaro interesse per il mondo dello spettacolo.

È stata una delle tentatrici di Temptation Island nel 2017, il che permette al pubblico di conoscere il suo volto, che col tempo è stato però modificato dalla chirurgia estetica, così come altre parti del suo corpo. Non si è mai nascosta sotto quest’aspetto.

È stata proprio lei a parlarne apertamente nel 2019. Ospite di Barbara D’Urso, ha raccontato il suo percorso, senza nascondere ritocchini plastici e priva della minima intenzione di negare il tipo di profilo social cha creato: “Il mio Instagram è pieno di lato b”.

Ha sempre spiegato di sottoporsi a duri allenamenti per poter vantare il fisico che ha. È una sportiva nell’animo e non si vedrebbe probabilmente con una fisicità differente (eccezion fatta per una gravidanza, forse): “Ho rifatto il seno e poi una punturina al labbro superiore”. Come sempre, in questi casi, il web si è diviso e in molti ritengono fosse più bella prima, al naturale. È una vecchia questione, che dovrebbe ogni volta risolversi allo stesso modo. Tutti fanno ciò che vogliono con il proprio corpo, così da sentirsi bene e in pace con se stessi.