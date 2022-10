Maurizio Costanzo show sospeso? Costanzo spiega come sta VIDEO

Maurizio Costanzo show sospeso: cosa è successo e come sta il noto conduttore televisivo che rompe il silenzio in un video

Sostituito da uno speciale, salta l’appuntamento previsto per venerdì 7 ottobre 2022 di una nuova puntata del Maurizio Costanzo show a causa delle condizioni di salute del giornalista e conduttore. Il programma, che doveva andare in onda stasera in seconda serata su Canale 5, secondo programmazione dopo Viola come il Mare, nel dettaglio non va in onda a causa di un’indisposizione di Maurizio Costanzo 84 anni. Secondo Tv Blog il marito di Maria De Filippi non ha potuto, infatti, prendere parte alla registrazione di questa seconda puntata dello storico programma al Teatro Parioli e quindi tutti i preparativi sono saltati all’ultimo minuto prima della registrazione, con gli ospiti che quindi hanno ricevuto la comunicazione che ciò che sarebbe dovuto andare in onda stasera in registrato è stato annullato.

La seconda puntata del Maurizio Costanzo show avrebbe visto la presenza venerdì 7 ottobre di molti volti importanti, dal presidente del Torino Urbano Cairo, all’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, oggi leader del Movimento 5 Stelle. Oltre a loro, spazio al conduttore Alberto Matano, all’attore Ricky Tognazzi e all’icona della musica Patty Pravo. Spazio ai loro racconti e anche ad altre tematiche, come ad esempio il caso Bellavia che ha dominato il dibattito intorno al GF VIP e non solo negli ultimi tempi- Tutti appuntamenti da rimandare, perché la puntata è saltata e ora ci sarà da capire se sarà recuperata con la presenza di tutti gli ospiti annunciati o se invece è stata cancellata e non verrà più registrata, con lo show che proseguirà il suo cammino come da calendario.

Maurizio Costanzo morto fake news: come sta il conduttore

Sono state rese note le esatte condizioni di salute di Maurizio Costanzo e così per dire come sta è intervento in un video lo stesso conduttore. Si è parlato solo di semplice indisposizione alla base dell’impossibilità di prendere parte alla registrazione del suo show. Difatti lo stesso marito di Maria De Filippi lo ha confermato in un video pubblicato su Instagram dall’ufficio stampa Betty Soldati. Il giornalista sta bene si tratta solo di banale influenza. Dunque non bisogna dare credito alle fake news che girano su Maurizio Costanzo morto a 84 anni. Il Maurizio Costanzo show tornerà regolarmente in onda a partire dalla prossima settimana, riprendendo così il suo cammino interrotto il 7 ottobre.

Sorge, a questo punto, la questione riguardo cosa verrà trasmesso al posto dello show. In prima serata su Canale 5 c’è l’appuntamento con Viola come il mare, la fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, mentre il dubbio rimane per ciò che riguarda, a questo punto, la seconda serata. Il buco non sarà riempito con un film, prassi comune in caso di imprevisti del genere. È arrivata la comunicazione ufficiale in merito e abbiamo scoperto in queste ore in che modo Mediaset ha ovviato a questo imprevisto. Stasera va in inda uno speciale del Maurizio Costanzo Show ovvero una sorta di best of delle migliore interviste. La notizia importante, comunque, è che le condizioni di Maurizio Costanzo non preoccupano e il suo show tornerà in onda venerdì prossimo, il 14 ottobre, col terzo appuntamento di questa nuova edizione del Maurizio Costanzo show.