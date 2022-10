Dopo Mark Caltagirone Eliana Michelazzo e Donna Pamela oggi che fanno FOTO

Che fine hanno fatto Eliana Michelazzo e Donna Pamela Perricciolo? Com’è cambiata la vita delle donne del caso Mark Caltagirone

Il Mark Caltagirone gate nel 2018 ebbe due protagoniste Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per tutti Donna Pamela. Vedendo al Grande Fratello Vil la verità di Pamela Prati sul caso mediatico che tenne banco per mesi non si può non chiudersi che fine abbiano fatto le due agenti oggi. Secondo voci insistenti ma mai ufficiali Pamela Prati ha stretto un accordo con Alfonso Signorini, la sua partecipazione al reality Mediaset è legata a stretto giro sulla confessione anche riguardo il ruolo delle due donne, all’epoca amiche. Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo detta Donna Pamela erano 4 anni fa prima del Mark Caltagirone gate a capo dell’agenzia Aicos Management, accusate di truffe da parte di Manuela Arcuri e non solo. Questa assurda storia non si cancella e va raccontata in maniera integrale una volta per tutte. Attraverso i suoi social, la Michelazzo ha lanciato a inizio settembre una sorta di no comment, in attesa di nuovi risvolti: “La verità la sappiamo entrambe e il tempo sarà galantuomo”. Eliana e Donna Pamela, un tempo inseparabili a tal punto che in tanti pensavano che tra le due ci fosse una storia d’amore e che fossero fidanzate, non hanno mai fatto pace. La Michelazzo oggi si è dedicata alla propria immagine social, proseguendo a lavorare come influencer. Punta tutto sullo sfoggiare un certo lifestyle, vantando più di 600mila follower su Instagram. Donna Pamela oggi ha intanto cambiato vita, dicendo addio alla Aicos Management, ovviamente. Ha trovato una nuova partner. Si tratta di Barbara De Santi, anche lei ex volto noto di Uomini e Donne, come la Michelazzo. Si sono conosciute durante la seconda partecipazione della donna al programma di Maria De Filippi. Da allora Donna Pamela ne ha seguito con attenzione la carriera, portandola a imporsi come social influencer e scrittrice. Nel 2020 è stato infatti pubblicato il suo libro Fare l’amore come una escort. La nuova agenzia si chiama Dreaming Management e rappresenta ora l’unico vero obiettivo professionale di Donna Pamela, che mira a tenersi ben distante dal gossip.

Ricorderete che le tre donne di Mark Caltagirone si sono accusate a vicenda e ancora a distanza di tempo la questione non può dirsi conclusa, tutt'altro, la chiarezza che pare ben lontana dall'essere raggiunta. Al di là delle parole di Pamela Prati al Grande Fratello Vip, la nuova luce sul caso potrebbe cambiare la situazione attuale, spingendo le altre due verso nuove dichiarazioni. Già di recente Donna Pamela aveva detto ai propri fan, in riferimento all'ex assistita presente nel reality, che i santi sono in paradiso, non dinanzi alle telecamere. La Michelazzo aveva invece augurato, un po' sibillina, alla showgirl di trovare il vero amore nella casa di Cinecittà.