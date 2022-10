Pamela Prati e Mark Caltagirone storia dalle origini a oggi!

Ricordiamo tutti i dettagli della storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone? Tutte le interviste della showgirl e quelle foto mostrate sull’uomo invisibile.

La storia di Mark Caltagirone e Pamela Prato resta uno dei casi tra i più complessi, intriganti e sorprendenti della televisione italiana. A prescindere dalla verità di Pamela Prati raccontata al Grande Fratello VIP, ricordare a memoria tutto quello che è successo quattro anni fa sul finto fidanzato mai esistito della showgirl del Bagaglino è impossibile. In quest’articolo ripercorriamo il caso Mark Caltagirone Pamela Prati con la partecipazione di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, dalle origini a oggi. Era tutto nato con una splendida notizia, l’annuncio delle nozze di Pamela Prati. La showgirl aveva trovato la felicità ed era pronta a vivere al fianco del suo nuovo compagno, facendo da mamma ai suoi figli. La prima volta che il nome di Mark Caltagirone ha trovato spazio sui giornali e nei programmi televisivi è stato a novembre 2018. Sembra trascorsa una vita, anche perché gli ultimi anni sono stati travolti dalla pandemia di Covid, ma questa storia ancora pesa su Pamela, che di fatto la verità non l’ha mai raccontata del tutto.

Intervistata da Alfonso Signorini per il settimanale Chi, Pamela Prati dice d’aver trovato l’amore. Una persona lontana dal mondo dello spettacolo, l’imprenditore romano Mark Caltagirone. Al tempo avrebbe avuto 53 anni e i due si conoscevano da circa un anno. La felicità finalmente giunta, con la chance di fare da madre ai suoi due figli in affido, Sebastian e Rebecca. Con lui si sarebbe trasferita all’estero, sposandolo. Un lancio in edicola davvero eclatante per i 60 anni della Prati, in seguito impegnata in altre interviste. Il matrimonio slitta da marzo a maggio 2019, ma sulla mano lei sfoggia già una fede avuta in regalo dal suo compagno, con il quale, dice, andrà a vivere a Miami. Uno dei momenti più alti della vicenda viene raggiunto durante l’intervista a Domenica In. Confessa a Mara Venier d’essersi già sposata in gran segreto con Caltagirone. Rito civile per i due. Non convince però il totale anonimato dello sposo. Dagospia indaga, concentrandosi sulla sua carriera. Vengono così a galla delle contraddizioni, a partire dal fatto che all’anagrafe Pamela Prati risulti nubile. Ad aprile 2019 fa il suo ingresso nella vicenda Eliana Michelazzo, e corteggiatrice di Uomini e Donne. Insieme con Pamela Perricciolo è a capo della Aicos Management, agenzia di cui fa parte Pamela Prati. Confessa a Storie Italiane che la showgirl non è sposata. Dagospia titola, dunque, Mark Caltagirone non esiste. Tutto sarebbe stato creato a tavolino per scopi economici. Al Grande Fratello VIP, però, Alfonso Signorini vuole l’intera vicenda. Tutta la verità quattro anni dopo.

Mark Caltagirone chi è la finta foto

Donna Pamela, alias Pamela Perricciolo, ha poi mostrato delle foto di Mark Caltagirone. Intervistata da Live – Non è la d’Urso, non molla la presa e ci tiene a sottolineare come il presunto compagno della Prati sia reale. Peccato che venga a galla come le immagini dei bambini non corrispondano alle identità rivelate nelle varie interviste. Altri nomi del mondo dello spettacolo puntano poi il dito contro la Aicos, accusando di truffe sia Eliana Michelazzo che Pamela Perricciolo. Una su tutti, tra gli accusatori, è Manuela Arcuri. Provata da tutto questo, Pamela Prati si presenta a Verissimo in condizioni precarie. Intende sottrarsi a ogni domanda delicata sul tema. Silvia Toffanin con il suo programma ha ottenuto l’esclusiva del matrimonio per 30mila euro, e intende andare a fondo. L’8 maggio 2019, in Toscana, si sarebbero dovute celebrare le nozze. Tutto falso e alla fine la data giunge. L’accordo con Verissimo salta perché il matrimonio non si celebra, ovviamente, e nell’ultimo faccia a faccia con la conduttrice, la showgirl scappa via furente.

Lo stesso accade con Barbara d’Urso, lasciata in studio di colpo, con la Prati che esce di scena, tornando solo per spiegare d’essere stata truffata. Ha parlato via messaggi con un uomo per mesi. Di questi non sa nulla e si è ritrovata in una situazione più grande di lei. Ma chi è l’uomo nelle foto? La Perricciolo e la Michelazzo, poi accusatesi a vicenda, chi hanno scelto per questa truffa? Anche questa risposta risulta complessa. Da una parte un tale D. Cortis ha svelato la propria versione a Barbara d’Urso, dicendo d’essere l’uomo raffigurato nelle foto di Dagospia, ma di non aver mai conosciuto Pamela Prati. È un avvocato cagliaritano con una propria famiglia, del tutto estraneo alla vicenda. Dall’altra parte a Storie italiane ha parlato Marco Di Carlo, manager dello spettacolo fatto passare anch’egli come potenziale marito della Prati. Ha denunciato il tutto alla Procura di Roma per furto di identità ai suoi danni e a quelli della figlia, spacciata per uno dei due bambini in affidamento descritti in questa assurda vicenda.