Anticipazioni GF Vip 10 ottobre: squalifica, l’addio di Patrizia e Luca

Anticipazioni GF Vip 10 ottobre stasera puntata infuocata dal video messaggio di Bellavia all’indecisione di Luca e Patrizia

Continua la settima edizione del Grande Fratello Vip e stando alle anticipazioni si prepara stasera un’altra puntata esplosiva. Non c’è un attimo di tranquillità per Alfonso Signorini e per gli inquilini della casa più spiata d’Italia, che hanno vissuto un inizio davvero da montagne russe. Il caso Bellavia ha chiaramente dominato il dibattito, portando alla squalifica di Ginevra Lamborghini e a polemiche che ancora non accennano a placarsi. Stasera tra l’altro Marco Bellavia in un video messaggio ringrazierà Antonella, Luca, Pamela e George per essergli stati vicino. A ciò si è aggiunto poi l’addio di Sara Manfuso e si parla di altri addii imminenti, tra squalifiche e concorrenti che intendono abbandonare lo show. Alfonso Signorini avrà, dunque, il duro compito di ristabilire l’equilibrio nel suo programma, ma si trova alle prese con altri casi spinosi.

La prima riguarda Amaurys Perez, finito nel putiferio e a rischio squalifica per una presunta bestemmia. Il caso è nato sui social, in particolare su Twitter ha iniziato a girare una clip che ritrae l’ex giocatore di pallanuoto imprecare mentre parla della suocera. Bestemmia solo presunta, però, perché non è chiaro con certezza cosa abbia detto il concorrente del GF VIP, ma i fan sui social hanno imperversato, chiedendo l’immediata squalifica di Perez. Nella puntata odierna, dunque, occorrerà fare luce sull’accaduto: se la bestemmia venisse accertata, scatterebbe di conseguenza la squalifica come previsto dal regolamento.

Anticipazioni GF Vip Patrizia e Luca

Amaurys Perez non è l’unico concorrente che potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip a breve, ma altri due protagonisti stanno seriamente pensando all’addio. Una è Patrizia Rossetti, da giorni al centro delle polemiche a causa del suo litigio con Pamela Prati. Subito dopo la scorsa puntata, andata in onda il 6 ottobre, Patrizia ha palesato la sua delusione per essere stata messa al televoto per le frasi pronunciate su Bellavia, non ritenendo di meritare una sanzione più pesante degli altri. A far scattare la rabbia a Patrizia, però, è stata la decisione di Signorini di concedere a Pamela Prati una stanza singola con bagno privato. La televenditrice ha sbottato contro il conduttore del GF VIP, accusandolo di favorire la Prati e minacciando il suo addio. Patrizia ha rivolto insulti diretti a Signorini e ha accusato la showgirl di fingere di stare male, vedremo, dunque, se stasera nella puntata del 10 settembre darà seguito alla sua minaccia di lasciare il programma.

Il clima, come si può evincere facilmente, è a dir poco teso nella Casa e un altro concorrente che si è stufato di tutte queste liti è Luca Salatino, che proprio per questo motivo potrebbe abbandonare lo show. L’ex protagonista di Uomini e Donne non si sentirebbe a suo agio al Gf Vip e, secondo indiscrezioni insistenti che circolano in rete, starebbe seriamente meditando l’addio. La solitudine ha iniziato a farsi sentire presto, a ciò si aggiungono le continue tensioni che stanno portando sempre più l’ex tronista verso la decisione di lasciare. Vedremo, dunque, quale sarà la sua decisione nella puntata di stasera stando anticipazioni di certo non sará di certo una puntata facile del Grande Fratello Vip.

Anticipazioni GF Vip Donnalisi in crisi e la confessione di Antonino

Tra possibili addii e nuovi concorrenti che arriveranno, ma probabilmente solo nelle prossime settimane, continuano a tenere banco anche le questioni amorose. Al centro della puntata del 10 ottobre ci saranno sicuramente Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, tra cui è anche scattato un bacio. Tuttavia, quello che sembrava un grande passo e il possibile inizio di una storia d’amore potrebbe nascondere altro. Antonella fa fatica a fidarsi e non è convinta di Edoardo, che a sua volta ha sminuito ciò che è successo ammettendo di non essere innamorato. Vedremo come si evolveranno le cose tra i due. Antonino Spinalbanese è invece tornato sul suo rapporto con Ginevra Lamborghini, squalificata dopo il caso Bellavia. I due si erano avvicinati moltissimi e dopo l’addio della sorella di Elettra, l’hair stylist si è mostrato tremendamente dispiaciuto e scosso. Nei giorni seguenti, l’ex di Belen è tornato sulla vicenda, confessando che tra lui e Ginevra non ci sarebbe stato un futuro, considerando che la ragazza era fidanzata e questo aspetto non gli piaceva. Insomma, Spinalbanese ha smontato completamente il suo rapporto con Ginevra, chissà che i due non possano tornare presto ad avere un confronto.

Anticipazioni Gf vip chi sono i nominati 10 ottobre: televoto

Ovviamente, a prescindere dalle anticipazioni stasera 10 ottobre al Gf Vip non mancherà spazio per il televoto. Sono ben otto i concorrenti nominati e a rischio eliminazione: Antonella Fiordelisi, Alberto De Pisis, Pamela Prati, Edoardo Donnamaria, Gegia, Attilio Romita, Sofia Giaele de Donà e Wilma Goich. Uno solo verrà eliminato e lo scopriremo, chiaramente, durante la puntata. Al momento, i sondaggi indicano Antonella come favorita degli spettatori, che vogliono continuare a vedere come si evolverà il suo rapporto con Edoardo. Alle spalle della sportiva si piazzano Alberto, Pamela, lo stesso Edoardo e Gegia. Questi sembrano maggiormente al sicuro dall’eliminazione, mentre Attilio, Giaele e Wilma sono molto più esposti al rischio, non riuscendo a raggiungere nemmeno la soglia del 3% del gradimento del pubblico. Tante emozioni, dunque, anche in questa puntata, in cui si parlerà anche di Nikita Pelizon, finita sotto l’occhio delle critiche per le attenzioni riservate a Luca Salatino, fidanzato fuori dalla casa con Soraia. L’influencer, inoltre, è stata anche accusata da Chi di aver mentito per entrare al GF Vip, dichiarandosi single quando invece è fidanzata e tutte le sue mosse nella casa sono studiate e frutto di calcolo, Vedremo, dunque, come si proteggerà Nikita dalle critiche che sta ricevendo.