Gf Vip Antonella e Edoardo si sono baciati negano ma c’è la prova VIDEO

Gf Vip: che bacio appassionato tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, negano ma ad incastrarli un video su Twitter “arriva il limone”

Il Gf Vip 7 festeggia quasi un mese di live con il primo bacio! A scambiarsi la prima effusione appassionata sono i Donnalisi ovvero Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. “E limone fu” a commentare il video virale su Twitter è questa didascalia che senza giri di parole spiega che stanotte l’influencer salernitana e il volto di Forum si sono baciati per davvero e non a stampo. Facciamo un passo indietro e riepiloghiamo la dinamica che ha portato i due concorrenti del Grande Fratello Vip a lasciarsi andare. La Fiordelisi, pur avendo palesato la voglia di baciare Donnamaria, non riusciva a fidarsi del tutto del gieffino ed era finora rimasta sulla sua posizione di non andare oltre un labbra contro labbra a stampo. Anche nel giorno del compleanno di Edo non è successo nulla con l’ex schermitrice. Il ragazzo ha saputo aspettare e il momento tanto atteso dai fan dei Donnalisi è arrivato: il bacio vero è scattato poco dopo l’una di notte del 10 settembre. Antonella ed Edoardo si sono baciati in disparte: erano fuori in veranda a chiacchierare quando gli altri concorrenti del gf Vip li hanno chiamati. La Fiordelisi ironizzando ha detto andiamo di la, non ci isoliamo, ma Donnamaria non ne aveva nessuna intenzione. “Andiamo non ci isoliamo” ripeteva l’ex campionessa di scherma ridendo. “Dai che andiamo a vedere cosa c’è nelle loro testoline” il succo della battuta dell’influencer.

Poi arriva il gesto inaspettato, a prendere l’iniziativa è stata Antonella che ha dato un bacio appassionato a Edoardo coprendosi tutto il tempo con una coperta. I rumori registrati dal microfono non lascia spazio a inutili dubbi: i Donnalisi si sono baciati per davvero non a stampo stanotte. Al momento nella Casa del Grande Fratello Vip nessuno sa quello che è successo sotto la coperta tra la Fiordelisi e il volto di Forum anche se è inverosimile che non lo vengano a sapere in breve tempo. Fatto sta che subito dopo, non si capisce se scherzando o per mantenere il segreto nonostante le telecamere al Gf Vip riprendano h24 i concorrenti, Edoardo ha negato il bacio vero con Antonella, “mi piacciono i baci a stampo che mi dai” ha detto alla ragazza che lo guardava sorniona. Non è la prima volta che due gieffini neghino, nonostante sia palese, che sia successo qualcosa e ci penserà Alfonso Signorini in puntata a fargli confessare il loro dolce segreto. Ai fan su Twitter però non sfugge nulla e nel video che potete vedere cliccando qui si capisce chiaramente che Antonella e Edoardo si sono baciati. È così dei Donnalisi il primo bacio del Gf Vip 7, lo scorso anno fu di Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo.