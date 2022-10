Chi è in nomination al termine della puntata del Grande Fratello VIP del 10 ottobre? Alfonso Signorini ha annunciato un’eliminazione definitiva.

Una puntata decisamente movimentata, quella del 10 ottobre del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini aveva annunciato che Pamela Prati avrebbe finalmente parlato in maniera chiara del caso Mark Caltagirone. Una confessione straziante, che l’ha ridotta in lacrime. Tornata dai coinquilini, si è lasciata andare a un pianto disperato, avvolta in un abbraccio quasi generale. È stato difficile parlare di tutto quello che ha subito, mettendo in mostra fragilità profonde che affondano le radici nella sua infanzia. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita, evidenziando anche la risposta di Eliana Michelazzo, che su Instagram ha voluto dire in breve la sua sulle parole della showgirl. Spazio anche per un’amorevole sorpresa per Amaurys Perez, che ha ritrovato sua moglie all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Lacrime a fiumi ma anche confronti durissimi. Carolina Marconi ha di fatto dichiarato guerra alle due sergenti di ferro del gruppo, Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Rapporti tesi, soprattutto in cucina. Come se non bastasse, è nata una dura discussione tra Luca Salatino e Cristina Quaranta. Signorini ha voluto infatti discutere di quanto avvenuto nei giorni scorsi, quando lei aveva messo in allarme il giovane cuoco dopo un massaggio ricevuto da Nikita. La sua fidanzata si sarebbe potuta risentire. Soraya, però, non è per nulla gelosa e il risultato è stato un tutti contro la Quaranta, rea d’aver tentato di creare un caso dal nulla.

GF VIP chi è in nomination

Nessuno è stato eliminato nella puntata del 10 ottobre del GF VIP. Il televoto ha infatti nuovamente deciso il preferito del pubblico e non chi avrebbe dovuto lasciare la casa. Si sono ritrovati, come si sapeva da giovedì scorso, fianco a fianco in sette. La meno votata è stata Gegia, come prevedibile. Ha ottenuto infatti il 3%. Seguita a ruota da Wilma Goich e Giaele, rispettivamente votate dal 4%. Poco meglio Attilio Romita con il 5%. Alberto ed Edoardo si sono aggiudicati rispettivamente i voti dal 14% del pubblico votante, che ha però favorito enormemente Antonella Fiordelisi. È lei la preferita e dunque l’immune della settimana con il 45% delle preferenze. Osteggiata nei primi giorni, soprattutto dopo lo scontro in diretta con Pamela Prati, è finalmente entrata nel cuore degli spettatori. Si è mostrata una persona matura ed empatica, soprattutto nel corso della vicenda di Marco Bellavia, che ha lanciato un nuovo messaggio, stavolta video, agli ex compagni. Tra alcune settimane sarà in studio, promette Alfonso Signorini. Essere immune ha consentito ad Antonella di spedire direttamente Gegia al televoto. Le due non si piacciono affatto e anche dopo questa decisione l’attrice e comica ha avuto qualcosa da ridire. Gli altri immuni sono: Daniele Dal Moro, George Ciupilan, Carolina Marconi, Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti e Luca Salatino.

Anche stavolta nomination palesi e segrete. Quelle pubbliche hanno Amaurys Perez, Cristina Quaranta e Pamela Prati nominare Charlie Gnocchi. Giaele e Attilio Romita hanno nominato Wilma Goich con quest’ultima che ha votato nuovamente l’ex giornalista Rai. Duro scambio e accuse tra Nikita Pelizzon e Alberto De Pisis che si sono nominati a vicenda ricevendo la nomination rispettivamente anche da Antonino per Nikita e Gegia per Alberto. Infine Charlie Gnocchi ha fatto il nome di Giaele, mentre Edoardo ha nominato Amaurys. Nelle nomination segrete Attilio Romita è stato nominato da Carolina Marconi e Elenoire Ferruzzi. Daniele Dal Moro e Luca Salatino hanno scelto Giaele, mentre George ha nominato Charlie Gnocchi. Infine la preferita Antonella Fiordelisi ha deciso di nominare Nikita, mentre Patrizia Rossetti ha scelto Cristina Quaranta. Sono in quattro in nomination al Grande Fratello VIP. Uno di loro sarà eliminato definitivamente dalla casa di Cinecittà giovedì 13 ottobre. Ecco chi è a rischio d’uscire: Gegia, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Giaele e Nikita.