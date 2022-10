Angela Lansbury da giovane: com’era bella la Signora in giallo FOTO

Angela Lansbury da giovane le foto della famosa attrice, volto di Jessica Fletcher ne La Signora in giallo

Il mondo dello spettacolo è stato duramente colpito, nella serata dell’11 ottobre, dalla scomparsa di una delle sue attrici più rappresentative: Angela Lansbury. Nata a Londra il 16 ottobre 1925, la famosa interprete di Jessica Fletcher è morta all’età di 96 anni nella sua casa di Los Angeles. La sua è stata una carriera sensazionale, consacrata ovviamente con la serie televisiva La signora in giallo, ma caratterizzata anche da moltissimi altri momenti importanti, come la vittoria dell’Oscar alla carriera nel 2013 o il trionfo per ben quattro volte ai Golden Globe.

La passione per la recitazione ha origini lontanissime in Angela Lansbury. Sin da piccola s’interessa a quest’arte, seguendo anche le orme della madre che era un’attrice: l’irlandese Moyna MacGill. Angela inizia così a studiare recitazione prima in Inghilterra e poi negli Stati Uniti, dove si è trasferita con la famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale. L’esordio in scena arriva nel 1942, quando la Lansbury viene scelta come cantante in un night club di Montreal, Canada. Intanto, anche grazie alla madre inizia a muoversi nel mondo del cinema, ottenendo una risonanza pazzesca sin da subito.

Angela Lansbury: com’era da giovane

Che fosse una predestinata lo si capisce sin da subito. Due anni dopo la prima esibizione in scena nel night club canadese, l’attrice ottiene una candidatura agli Oscar grazie al film Angoscia di George Cukor. Tutt’altro che un caso isolato, perché l’anno successivo arriva anche quella ai Golden Globe per l’adattamento cinematografico del celebre romanzo di Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray, in cui la Lansbury interpreta la dolce e ingenua Sybil Vane.

L’attrice è poi balzata alla ribalta a livello planetario con La signora in giallo e negli occhi abbiamo, dunque, l’immagine di una donna avanti con l’età. Quando è uscita la prima stagione della serie, Angela aveva 59 anni e quindi molti spettatori associano all’attrice solo le sembianze di Jessica Fletcher. Da giovane, invece, la protagonista de La signora in giallo era una bellissima ragazza, con un portamento elegante e dei tratti che conferivano al suo volto un’aurea di candore incredibile. Nella hollywood degli anni 50 e 60, l’attrice veniva scelta spesso proprio per la sua capacità fisica di interpretare personaggi sia più grandi che più giovani di lei. Il suo volto, secondo molti registi, era praticamente senza età: una dote che le ha permesso di fare strada nel cinema.

La carriera di Angela Lansbury è stata molto altro oltre a La signora in giallo. All’attivo ha ben sei vittorie ai Golden Globe e tantissimi altri premi. L’attrice ha lavorato moltissimo anche a teatro, ottenendo anche qui diversi riconoscimenti. Una carriera strepitosa quella di Angela Lansbury, bellissima ed elegante a qualsiasi età.