Andrea Damante fidanzata chi è Elisa Visari e dove l’hai vista

Andrea Damante chi è la fidanzata Elisa Visari: cosa fa nella vita e dove molto probabilmente ti è già capitato di vederla

Avete presente Elisa Visari? Il nome forse, a primo impatto, potrebbe dirvi poco, ma se specifichiamo che si tratta dell’attrice che ha recitato in alcuni dei recenti film di Gabriele Muccino e in una fiction molto celebre come Luce dei tuoi occhi, probabilmente potrebbe accendervi una lampadina. La giovane, originaria di Latina, nata il 18 settembre 2001, ha infatti preso parte a Gli anni più belli e A casa tutti bene, gli ultimi due film del regista autore di pellicole indimenticabili come La ricerca della felicità e Sette anime. Sulle origini di Elisa non abbiamo molte notizie, non sappiamo molto né della sua famiglia e né del suo percorso di studi. Sappiamo però che la passione per la recitazione si è palesata molto presto ed Elisa ha studiato molto per realizzare il suo sogno.

L’attrice, appartenente all’agenzia Studio Emme, ha studiato dal 2016 al 2019 recitazione cinematografica e televisiva presso l’Associazione Culturale Mondo, prendendo intanto anche lezioni di canto. Nel 2019, poi, ha frequentato un corso professionale di doppiaggio e una Masterclass diretta da un regista immenso come Ferzan Ozpetek. Alla formazione, Elisa ha affiancato le prime esperienze lavorative, esordendo nel 2017 nel film A casa tutti bene, nel ruolo di Luan, e partecipando poi alle pellicole Non sono un assassino e Dietro la notte, prima del ritorno a lavorare con Muccino in A casa tutti bene, dove ha interpretato il personaggio di Sveva.

In televisione, invece, la fortuna della fidanzata di Andrea Damante è dovuta alla fiction Luce dei tuoi occhi, dove l’attrice di Latina interpreta Valentina. Inoltre, Elisa ha recitato anche in un episodio di Don Matteo e in diversi cortometraggi e web series.

Elisa Visari e la storia con Andrea Damante

Da settembre 2020, Elisa Visari è fidanzata con Andrea Damante, uno dei nomi caldi del gossip. La prima volta i due sono stati colti insieme in Trentino, insieme a un’altra coppia: Ignazio Moser e Giulia De Lellis. I due sono quindi usciti allo scoperto e l’ex gieffino, ai microfoni de Il punto Z con Tommaso Zorzi, ha ammesso che Elisa lo ha fatto crescere e che sogna con lei una famiglia e il matrimonio.

Prima di fare coppia col dj, Elisa Visari è stata fidanzata per un breve tempo col calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, allora reduce dalla rottura molto chiacchierata con Sara Scaperrotta. Oggi, Elisa e Andrea sono una coppia molto affiatata e condividono molti momenti della loro vita insieme su Instagram.