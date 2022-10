Amici 22 Maddalena Svevi: chi è la ballerina

Ad Amici 22 Maddalena Svevi è tra le ballerine seguite da Emanuel Lo, scelto proprio da lei al posto di Raimondo Todaro.

Maddalena Svevi, età 17 anni, è una ballerina nata nel 2004 a Genova. Un giovane talento entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ha dichiarato d’essere pronta a vincere e non intende solo partecipare. Ha superato i casting ed è stata scelta sia da Raimondo Todaro che da Emanuel Lo. Lei ha poi optato per quest’ultimo come suo professore.

Sui social è molto seguita. È possibile seguirla su Instagram, dove vanta ben 67mila follower. Un numero destinato ad aumentare con l’andare avanti nel percorso all’interno del talent Mediaset. Sul web si parla già di un certo interesse per lei da parte di un altro ballerino, Samuele Segreto. Non sappiamo se i due si conoscessero già da prima o se sia nato un feeling all’interno della scuola.

Amici 22: chi è Maddalena Svevi

La 17enne Maddalena Svevi è una ballerina di Amici 22, non nuova al mondo della televisione. Ha infatti già avuto diverse esperienze sul piccolo schermo. Non abbiamo particolari informazioni sulla sua famiglia. Sappiamo però che ha una sorella, Cecilia, cui è molto legata.

Non sembra essere fidanzata e all’interno della scuola si è avvicinata a Samuele Segreto. Ha raccontato che fin da piccola sogna un ragazzo alto, biondo e con gli occhi azzurri, che richiami nell’aspetto un po’ il suo adorato papà. È una grande amica di Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 20. I due si sono mostrati spesso insieme sui social.

Ha avuto differenti esperienze nel corso della sua carriera. Pratica danza fin da quando è piccolissima. Ha frequentato la Naima Academy, diretta da Matteo Addino. In seguito ha trovato spazio nella compagnia Experience Academy. Questo percorso le ha consentito di prendere parte al musical Un papà sotto l’albero, diretto da Garrison e Fioretta Mari, entrambi ex insegnanti di Amici.

È apparsa per la prima volta in televisione nel 2016, partecipando a Pequenos Gigantes, trasmissione condotta da Belen Rodriguez. Aveva 11 anni al tempo, parte della squadra I Fantastici 4 di Attilio Fontana. Col passare del tempo ha anche preso parte al cast de Il Cantante Mascherato. Il suo percorso l’ha vista inoltre ottenere una parte in un videoclip musicale. Si tratta di Perfetta così, canzone presentata al Festival di Sanremo da Aka7even.