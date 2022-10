Uomini e Donne Carola chi è corteggiatrice Federico N

Chi è Carola Carpanelli la corteggiatrice del tronista di Uomini e Donne Federico Nicotera

A Uomini e Donne Carola Carpanelli è la corteggiatrice che sta intrigando Federico Nicotera, uno dei quattro tronisti di queste prime settimane della nuova edizione di Uomini e Donne. Il ragazzo ha mosso con cautela i suoi primi passi, iniziando a conoscere le ragazze che si sono presentate nello studio per conoscerlo. Federico è uscito con Alice, con Naomi e anche con Carola, ragazza che si è presentata come un uragano nel programma di Canale 5.

21 anni e un carattere molto forte. Carola Viola Carpanelli è originaria di Varese, la corteggiatrice è nata il 12 luglio 2001 e studia Scienze economiche e politiche europee all’Università del Piemonte Orientale. Su Instagram ha un profilo aperto da poco più di un anno, in cui la ragazza pubblica soprattutto foto di sé stessa, senza diffondere troppe notizie sulla sua vita privata. Carola a primo impatto può sembrare fredda e diffidente, ma sotto la sua corazza nasconde un animo gentile. La corteggiatrice si è presentata con determinazione, mostrando subito il suo carattere forte al ragazzo. La prima esterna tra i due è andata molto bene, con Federico che si è detto molto incuriosito dalla ragazza, soprattutto per il fatto di non riuscire a comprenderla in pieno. La seconda esterna, però, non conferma le sensazioni della prima: tra i due ragazzi ci sono delle frizioni, dovute alla schiettezza e alla freddezza della corteggiatrice. L’incapacità di capire al meglio Carola all’inizio ha intrigato Federico, ma poi lo ha reso più diffidente. Carola, dal canto suo, ha espresso la paura di essere ferita e ciò sicuramente contribuisce a frenarla. Vedremo, dunque, come andranno le cose tra i due, se per loro c’è un futuro o se la conoscenza arriverà a un punto morto.

C’è da scavare nel passato di Carola Carpanelli corteggiatrice di Federico Nicotera. Lo dimostra il suo carattere timoroso e la sua poca predisposizione ad aprirsi. Come detto in trasmissione ha paura di restare fregata come già accaduto altre volte, segno di qualche delusione che pesa sul suo passato. Difficile capire molto della sua vita anche perché Carola non pubblica foto su Instagram da circa due anni. Tra le sue esperienze di vita anche un viaggio all’estero in Canada come si vede da alcuni scatti e come citato dalla stessa ragazza durante la discussione con Federico. La corteggiatrice ha lavorato anche nei villaggi vacanze come animatrice e ha partecipato al concorso Miss La Terrazza 2019