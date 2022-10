Paola Barale anni 90 prima e dopo FOTO

Paola Barale com’era negli anni 90 e com’è cambiata nel corso degli anni la famosa showgirl

Paola Barale negli anni ’90 era una vera e propria star e oggi mantiene intatta la sua innata bellezza con un prima e dopo che lascia sempre senza fiato. La show girl diventata famosa come sosia della cantante Madonna è uno dei volti più amati e famosi della televisione italiana, con una carriera molto lunga, iniziata negli anni ’80, consacratasi negli anni 90 e ancora in pieno svolgimento oggi. Nata il 28 aprile 1967 a Fossano, l’esordio televisivo di Paola Barale risale al 1986, quando fu ospite di Domenica In allora condotto da Mino Damato. La sua presenza ha fatto subito impazzire il pubblico, che ha sottolineato immediatamente la somiglianza con la mitica Madonna. I confronti con la regina del pop si sono spiegati e sono rimasti nella storia, basti pensare ad esempio ad una rima di Fedez che in un suo brano del recente passato, Musica del ca**o, ha ricordato come spesso, all’epoca, si confondesse Madonna con Paola Barale, soprattutto dagli spettatori poco avvezzi alla conoscenza delle grandi star internazionali.

Paola Barale è stata molto più però della “sosia” di Madonna. L’ingresso nel mondo dello spettacolo può anche essere stato abbastanza casuale, ma poi la conduttrice ha saputo costruirsi una carriera di altissimo profilo. Dopo il 1986 continua a frequentare questo mondo, fino alla svolta nel 1989, quando diventa la valletta ufficiale di Mike Bongiorno in tantissimi dei suoi programmi, da La ruota della fortuna a Tutti x uno. Negli anni ’90 Paola Barale diventa un grande simbolo della televisione e un’icona sexy apprezzata da un grandissimo numero di spettatori. La ricordiamo in quegli anni con i capelli biondissimi, spesso cotonati, una pelle chiara e delicata e un fisico scolpito. La somiglianza di Madonna le ha spalancato le porte, poi Paola Barale ha saputo costruirsi un grandissimo avvenire.

Paola Barale oggi

Oggi Paola Barale ha 55 anni e rimane una bellezza capace davvero di incantare gli spettatori. I segni del tempo non hanno intaccato l’eleganza e la classe dell’ex moglie di Gianni Sperti, che negli anni ha cambiato diversi stili e look, senza mai perdere però la sua bellezza. La sua attività televisiva negli ultimi anni si è un po’ diradata, soprattutto a partire dalla seconda metà dell’ultimo decennio. Dal 2010 ha preso parte soprattutto come concorrente a diversi programmi, come La terra dei cuochi, Pechino Express e Name That Tune, mentre l’ultima esperienza da conduttrice risale a 2016 con il reality show Flight 616, che ha avuto una sola stagione trasmessa su Italia 1. Ora, Paola Barale è tornata in scena come concorrente di Ballando con le stelle, partecipando al programma di Milly Carlucci in coppia col ballerino Roly Maden. Una grande occasione per rivedere sul piccolo schermo una vera e propria star della televisione, che dagli anni 90 è cambiata, ma senza perdere il suo stile inconfondibile.