Ballando con le stelle Roly Maden chi è il ballerino di Paola Barale

A Ballando con le Stelle Roly Maden è il ballerino professionista che fa coppia con Paola Barale. Scopriamo la sua vita privata.

Roly Maden è il nuovo ballerino del cast di Ballando con le Stelle 2022 e fa coppia con Paola Barale. Il maestro è di origini cubane, infatti è nato a L’Avana l’1 marzo 1971 e ha quindi 51 anni di età. Una lunga carriera, la sua, che lo ha visto affermarsi come ballerino professionista, insegnante e coreografo. Fin da piccolo Roly Maden ha mosso i primi passi nel mondo della danza e si è specializzato in svariate discipline, dalla salsa al mambo fino al cha cha cha. Le sue capacità non si limitano però a questi balli, anche se rappresentano il suo lato forte, per così dire. Vive da tempo in Italia, dove ha trovato fortuna e si è creato una vita felice tanto dal punto di vista professionale che privato. Insegna danza nel nostro Paese, che lo ha ormai da tempo adottato. Il maestro di Paola Barale a Ballando con le Stelle ha vissuto a lungo nei pressi del lago di Garda. Si è poi trasferito con la sua famiglia in Veneto, precisamente a Verona. E’ proprio questa la sua città d’adozione definita così dallo stesso ballerino. Non a caso il presidente Zaia gli ha fatto i complimenti per essere entrato nel cast dello show Rai condotto da Milly Carlucci. Oggi Roly Maden è uno dei coreografi più richiesti negli stili salsa cubana, afro rumba, mambo e cha cha cha. La scuola di danza dove insegna è la L&A Accademia di danza di San Martino Buon Albergo oltre a fare lezioni di latino anche al club Le Fontanelle di Cerea. Il maestro è apprezzato in tutto il mondo e anche sui social dove è molto seguito sia su TikTok che su Instagram per la sua gestualità che si accompagna ad una grande tecnica.

Ballando con le stelle Roly Maden vita privata

Come detto, in Italia ha trovato l’amore. Roly Maden ha sposato Elena Forini, donna veronese che ha conosciuto ad un corso di danza dove lei si è iscritta perché sapeva che poteva incontrare il ballerino che le ha rubato il cuore. Anche lei, infatti, fa parte del mondo del ballo grazie al marito. Una passione che li unisce per un matrimonio felice che dura ormai da ben 22 anni. In questo tempo la coppia ha avuto quattro figli. La sua carriera continua ad andare a gonfie vele, infatti organizza stage e spettacoli in Italia e all’estero. Insegna in Veneto svariati stili, ma soprattutto salsa cubana e mambo. Ha una scuola di ballo tutta sua, la Roly Maden Style e propone anche corsi online, così da facilitare l’accesso a tutti. Ballando con le Stelle non rappresenta la sua prima esperienza televisiva, ha infatti preso parte anni fa a La sai l’ultima, come membro del corpo di ballo. Tra i vari show ricordiamo inoltre Notte sotto le stelle.